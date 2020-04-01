



Apple, Japan Display şirketine ekipman satın almak için kullanılacak olan 200 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Şimdiye kadar Japan Display, Apple'dan kredi olarak 1.5 milyar dolar topladı ve yaklaşık 700 milyon dolarını ödedi. 800 milyon dolar daha ödenecek. Mevcut 200 milyon dolarlık yeni yatırım ile Japan Display şimdi Apple'a 1 milyar dolar borçlu. Peki bu devasa yatırımın nedeni nedir?

Apple, Japan Display'e Neden 1.5 Milyar $ Yatırım Yaptı?

Apple'ın 200 milyon dolarlık yatırımını güvence olarak kullanan Japan Display bir varlık yöneticisinden 830 milyon dolar daha yatırım almayı başardı.

JDI yani Japan Display, Apple'ın LCD üreticilerinden biridir ve Apple'a Apple Watch için OLED'ler sağlamakla görevlendirilmiştir.

Apple, şirketin yeni tesislerini inşa etmesi ve daha büyük OLED üretimi yapması için para döküyor. Bu ekranlar gelecek iPhone'larda kullanılacak.





Apple henüz Japan Display'in OLED ekranlarını iPhone'larında kullanmadı. Bunun yerine ana tedarikçi olarak Samsung'a ve ikinci tedarikçi olarak LG'ye güvendi (ve şimdi BOE'yi LG'nin yerine tercih etmek için çalışıyor).

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