



Niantic'in Pokemon GO oyunu temelde insanları dışarıdaki dünyayı keşfetmeye teşvik etmek için oluşturulmuştur. Oyunun çok geniş kitlelere sahip olduğu birçok ülkede Covid-19 nedeniyle bu artık mümkün değil. Dolayısıyla Niantic iş modelini yeniden şekillendirmeye çalışıyor ve oyuncuların evde kalırken Pokemon GO oynamaya devam etmesini sağlamak istiyor.

Pokemon GO Artık Evde Oynanabilecek

Bugünün erken saatlerinde Niantic, Pokemon GO'yu iç mekanlarda deneyimlemek için daha fazla yol geliştirmeye odaklanacağını açıkladı. İlk olarak şirket, bu yaz dünyanın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm canlı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Bunun yerine oyuncular Pokemon GO Fest'lere evden katılabilecek.

Ayrıca Niantic şimdi Pokemon GO oyuncularının evlerini temizlerken veya sadece evde hareket ederken Adventure Sync ile senkronizasyon yapmalarını ve böylece iç mekandaki adımlarının izlenmesini sağlamalarını tavsiye ediyor. Adventure Sync, iç mekan hareketleri ve aktiviteleriyle daha iyi çalışması için ileride daha fazla iyileştirme alacak.

Ayrıca geliştirici oyuncuların evdeyken iletişim halinde kalmasını sağlamak için daha fazla oyun içi sanal sosyal özellik ekleyeceğini açıkladı. Bu yeni özellikler Raid Battle'ların arkadaşlarınızla evden birlikte oynanmasına izin verecek.





Son olarak Niantic oyuncuların önemli mekanları sanal olarak ziyaret etmelerine ve anılarını paylaşmalarına yardımcı olacak yeni oyun özellikleri eklemeyi planlıyor.

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