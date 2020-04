Geçtiğimiz yılın Nisan ayında piyasaya çıkan Galaxy A80, 6.7 inç'lik sonsuz ekranıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Aynı zamanda hem ön, hem de arka kamera olarak kullanılabilen 48.0 MP'lik Pop-up kamerası ile tüm gözler kendisine çevrilmişti.

Bu rehberimizde Samsung Galaxy A80 Root ve TWRP Recovery yüklemek için hangi aşamaları izlemeniz gerektiğini anlatacağız. Yapacağınız işlemler sonrası oluşabilecek sorunlardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Samsung Galaxy A80 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

TWRP dosyası

Magisk

Root dosyası

RMM Bypass

Noverity

Telefonunuzun şarjının en az %50'nin üzerinde olması gerektiğine özen gösterin.

Gerekli olan dosyaları indirdikten sonra işlemlere başlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A80 TWRP Recovery Yükleme

Başlangıç olarak bilgisayarınızın telefonu görebilmesi için, USB hata ayıklama modunun aktif hale getirilmesi gerek. Ayarlar menüsünde yer alan Geliştirici seçeneklerini bulun. Eğer Geliştirici seçenekleri Ayarlar menüsünde görünmüyorsa, Telefon hakkında kısmındaki Derleme numarasına 7 kez art arda dokunun. Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin. Şimdi ise USB hata ayıklama modunu ve OEM ile kilit açmayı etkinleştirin.

Şimdi Galaxy A80'i tamamen kapatın. Bu adımda cihazı download mode'a geçirmeniz gerekiyor. Bunun için Ses kısma ve Güç tuşlarına basılı tutarak ekran gelene kadar bekleyin. Ekran gelince parmaklarınızı tuştan çekin ve bir kez ses açma tuşuna basın. Artık Odin programını açarak, USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Cihazın düzgün bir şekilde bağlandığından emin olduktan sonra AP butonuna tıklayarak indirmiş olduğunuz TWRP dosyasını seçin. Sonrasında Options seçeneğinden F. Reset Time'ın seçili olduğundan emin olun. Kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra Start butonuna tıklayarak işlemi başlatabilirseniz. Eğer hata alırsanız TWRP dosyanız hatalı veya zarar görmüş olabilir.





Görseldeki gibi Odin ekranının sol üst kısmında PASS! yazısını görürseniz işleminiz başarılı olmuş demektir. Bunun sonrasında root işlemine geçebilirsiniz.

Samsung Galaxy A80 Root Atma

İlk olarak cihazın recovery mode'a girmesini sağlamanız gerek. Bunun için Ses yükseltme ve Güç tuşlarına basılı tutun ve ilgili ekranı görene kadar tuşlardan parmaklarınızı çekmeyin. Gelen ekranda "Keep Read Only" butonuna basın. Şimdi ise Wipe menüsüne girerek Data format'ı seçin. Yes yazarak işlemi başlatabilirsiniz. İşlem bittikten sonra TWRP menüsünden Reboot menüden cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Bu aşamada cihazınızı bilgisayara bağlayın. TWRP menüden Mount > Ebable MTP deyin. Ardından Noverity, RMM Bypass ve Magisk'i bilgisayardan telefonunuza aktarın. Şimdi ise TWRP menüsüne geri dönerek Install seçeneğine girin. Noverity'e basın ve seçimi onaylamak için kaydırın. İşlem tamamlandıktan sonra aynı adımları RMM Bypass ve Magisk için de uygulayın ve onları da yüklenmesini sağlayın.

İşlemleri bitirdiyseniz artık telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Bunun için TWRP menüsünden Reboot'u ve ardından System'i seçin. Yeniden başlatma biraz uzun sürebilir ama cihazınız açılacaktır. Samsung Galaxy A80 TWRP Recovery yüklemek konusunda sorularınız varsa forum sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.