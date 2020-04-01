



Samsung Galaxy S20 üçlüsü, şirketin 60Hz'i geçen ilk telefonları oldu ve 120Hz ekran yenileme hızını destekliyorlar. Ancak, yüksek yenileme hızına sahip diğer telefonların aksine, burada bir orta yol yok yani 120Hz veya 60Hz seçmek zorundasınız. Resmi olarak durum böyle, ancak telefonların gizli bir 96Hz seçeneği olduğu ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S20'nin Gizli 96 Hz Ekran Yenileme Modu Nasıl Açılır?

Bu özellik ADB ile etkinleştirilebiliyor, ancak XDA forum üyesi SatySatsZB çok daha kullanışlı bir araç oluşturdu – buradan indirebilirsiniz. Araç durum çubuğunuza 96Hz ve 120Hz arasında geçiş yapmanızı sağlayan iki buton koyar.

120Hz modu gibi, 96Hz için de yalnızca 1080p+ çözünürlüğün desteklendiğini unutmayın. Yenileme hızının değiştiğini doğrulamak için TestUFO'yu kullanabilirsiniz. 96Hz modu 120Hz'den daha az pil gücü kullanacaktır ancak henüz test edilmemiştir.

Testlerimiz, Galaxy S20 Ultra ve S20+'ın 1440p / 60Hz'den 1080p / 120Hz'e geçtiğinde belirgin oranda pil ömrü kaybettiğini doğruladı. Aynı düzeyde olmasa da Galaxy S20 pil ömrü de belirgin şekilde kısaldı.









Dikkate alınması gereken başka bir şey ise bazı Reddit kullanıcılarının S20 telefonlarının Exynos'lu sürümlerinde gayri resmi 96Hz moduyla ilgili sorunlar yaşadığıdır. Bazıları ise iyi çalıştığını söylüyor. Tüm gayri resmi çözümlerde olduğu gibi her şey kendi sorumluluğunuzdadır.

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