



Spotify ödeme planınızı veya ödeme yönteminizi değiştirmek istiyorsanız, izlemeniz gereken adımlar bellidir. Aşağıda Spotify ödeme planınızı veya ödeme yönteminizi nasıl değiştireceğinizi gösterdik.

Spotify Ödeme Planını Değiştirmek

Bu işlem Mac'inizdeki kişisel tarayıcı, Windows kişisel bilgisayarı, iPhone veya Android üzerinden yapılabiliyor.

Adımları masaüstü veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.





Favori tarayıcınızı başlatın ve spotify.com adresine gidin. Henüz giriş yapmadıysanız, sağ üstteki "Giriş" i seçerek giriş yapın.

Giriş yaptığınız anda, sağ üst köşedeki "Profil" i seçin ve görünecek menüden "Hesap" ı seçin.

"Planınız" adlı alt menüyü görene kadar aşağı kaydırın – buradan Spotify planınızı yükseltebilir veya ödeme ayrıntılarınızı değiştirebilirsiniz.

ARdından ödeme yönteminizi değiştirmek için "Güncelle" ye veya ödeme planınızı değiştirmek için "Planı Değiştir" e dokunun.

"Planı Değiştir" e dokunursanız, çeşitli Spotify ödeme planlarını gösterecek bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

Ekranınızda aşağıda bulunan "Premium'u İptal Et" e dokunabilirsiniz veya istediğiniz yeni planın yanındaki "Seç" butonunu kullanabilirsiniz.

Geçiş yapmak istediğinizi onaylamanız istenir. Öğrenci planı için başvurursanız, üniversitenizin adı ve e-postası gerekir.

Ardından ödeme planınız değişecektir. Bir sonraki faturalandırma gününüzde, yeni tutar için ücretlendirilirsiniz.

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