Spotify'da Çalma Sırasını Temizlemek





Spotify çalma sırası adında kullanışlı bir işlev sunar. Kuyruğunuzdaki şarkıları görebilir ve isterseniz bazılarını ya da tümünü silebilirsiniz. İşlemin adımlarını hem de PC'nizde hem de mobil uygulama aracılığıyla gösterdik.

Spotify'da Çalma Sırasını PC'den Temizlemek

Mac'inizde veya Kişisel bilgisayarınızda Spotify uygulamasını başlatın ve sağ alt köşede görünecek olan ve 3 yatay çizginin üzerine yerleştirilmiş küçük bir oka benzeyen sıra düğmesine dokunun. Ses düzeyi kaydırıcısına yakındır.

Sayfanın sağ tarafında kuyruğunuzdaki şarkıların altında "TEMİZLE" butonu görünür.

Kuyruk sırasındaki bir şarkıya sağ tıklayıp "Kuyruktan Çıkar" ı seçerek parçalardan teker teker kurtulabilirsiniz.

Mobil Cihazda Spotify Şarkı Sırasını Temizlemek

iPhone ve Android için sunulan mobil uygulamada tek bir düğmeyle çalma sıranızdaki şarkıları temizlemek imkansızdır, bunu tek tek yapmanız gerekir.





Bir parça veya podcast oynatın ve albüm resmi ve çalma kontrollerinin ekranda açık olduğundan emin olun. Sağ alt köşedeki sıra / kuyruk simgesine dokunun, 3 yatay çizginin üstünde duran küçük bir oka benzer.

Sıranızdan silmek istediğiniz her şarkının yanındaki daireyi dokunun, ardından ekranın sol alt tarafındaki "KALDIR" üzerine dokunun.

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