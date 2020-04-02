Google Play Müzik'i YouTube Müzik'e Aktarmak





Play Store Müzik çalma listenizi kolayca YouTube Müzik çalma listenize aktarabilirsiniz. Google Play Müzik'teki çalma listelerini dışa aktarmak mümkündür. Öyleyse başlayalım.

Soundiiz

Soundiiz, Google Play Müzik ve YouTube Müzik dahil birçok müzik akışı hizmetiyle çalışan bir web uygulamasıdır. Başlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak siteyi ziyaret edin ve Start Now düğmesini tıklayın.

Soundiiz indir

Sosyal medya hesaplarından birini kullanarak giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

Sol kenar çubuğunda aktarım seçeneğini bulun ve seçin.

Soundiiz'in ücretsiz sürümünde, yalnızca çalma listelerini aktarabilirsiniz.

Soundiiz şimdi sizden çalma listelerini aktarmak istediğiniz bir kaynak yani müzik akışı hizmeti seçmenizi isteyecektir. Buradan Google Play Müzik'i seçin.

Bu noktada Google sizden bir erişim kodu isteyecektir. Ne olduğunu bilmeyenler için Google, hesabınızı korumak istiyor ve bu, ikinci bir doğrulama sistemi gibi davranıyor. Büyük mavi bağlantıyı tıklamanız yeterlidir.

Google giriş bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekir. Bağlan düğmesine tıklamadan önce kodu kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir.

Artık Google Play Müzik'e kaydettiğiniz oynatma listelerinden birini veya tümünü seçebilirsiniz. Ücretsiz hesapta sınır yoktur. İşiniz bittiğinde Onayla ve devam et'i tıklayın.

Aktarım bir dakikadan az sürer.

Stamp

Stamp, çalma listelerini ve müzikle ilgili diğer verileri Google Play Müzik'ten ve YouTube Müzik'e nasıl taşıyacağınızı anlatan diğer bir uygulama. Masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Bu kılavuz için Android uygulamasını kullanacağız. Uygulamayı başlatın ve kaynak olarak Google Play Müzik'i seçin. Google hesabınız ile giriş yapın.

Stamp indir





Google şimdi sizden uygulama için bir şifre almanızı isteyecek.

Google Hesapları kısmına gidin ve Güvenlik sekmesinde uygulama Şifresi seçeneğini bulun.

Güvenlik nedeniyle tekrar giriş yapmanız istenecektir. Şimdi bir isim seçebilir ve özel bir şifre oluşturabilirsiniz.

Bu yeni oluşturulan şifre artık Google hesabınızın şifresidir. Stamp'e dönün ve normal Google hesabı şifresi yerine bu uygulama şifresini kullanarak Google hesabınıza giriş yapın. Şimdi hedef olarak YouTube Müzik'i seçin.

Stamp'in ücretsiz sürümünün tek bir çalma listesinden yalnızca on şarkı aktarmanıza izin verdiğini unutmayın.