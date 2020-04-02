



Honor, bu haftanın başlarında Play 9A akıllı telefonunu tanıttı ve bugün, 9 Nisan'da Play 4T serisinin lansmanının yapılacağını resmen duyurdu. Cihaz Honor Play'e göre daha küçük çentik ve daha büyük bataryayla geliyor.

Honor Play Yenilendi: Honor Play 4T'nin Özellikleri

Honor, Play 4T'nin herhangi bir özelliğini açıklamadı, ancak Weibo'da akıllı telefonun bir siluetini içeren ve çentiksiz bir ekrana işaret eden bir görüntü yayınlandı.

Bununla birlikte, güvenilir Çinli sızıntılara imza atan Digital chat station, akıllı telefonun su damlası çentikli ekranla geleceğini gösteren bir Play 4T görüntüsü paylaştı.

Kaynakta, Play 4T'nin çapraz olarak 6,3 inç boyutunda bir OLED ekranı olacağı ve FullHD+ çözünürlüğe sahip olacağı söylendi.





Honor Play 4T, toplamda dört kamera ile gelecek – ön tarafta 16MP selfie lens ve arkada 8MP ve 2MP ünitelerle birleştirilmiş 48MP ana kamera.

8MP modülü ultra geniş bir kamera olabilirken 2MP ünitesi muhtemelen bir derinlik sensörü olacaktır.

Bu bilgi doğrudan Honor'dan gelmiyor, bu yüzden nihai özellikler değişebilir.