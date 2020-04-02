



Android 10'a güncellenen en son Samsung akıllı telefon, Ağustos 2019'da piyasaya sürülen giriş seviyesi A10s oluyor. Yeni One UI 2.0 güncellemesi şu anda Malezya'da yayınlanıyor ve yakında Türkyie dahil daha fazla bölgeye ulaşması planlanıyor.

Samsung Galaxy A10s Android 10 Güncellemesi

Samsung Galaxy A10s, Android 10 güncellemesini aldı. Güncelleme A107FXXU5BTCB yapı numarasını taşıyor ve ayrıca Mart güvenlik yamasını getiriyor. Her zamanki gibi, yeni bellenim güncellemesi, gelişmiş hareket navigasyonu ve Digital Wellbeing kontrollerinin yanı sıra gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri sunuyor.

Samsung, geçtiğimiz yılın en uygun fiyatlı A serisi telefonlarından biri olan ve şirketin üçüncü çeyrekte dünyanın en çok satan akıllı telefonuna kardeş olarak piyasaya çıkardığı Galaxy A10s için önemli bir güncelleme yayımlamış oldu. Güncellemenin diğer pazarlara ne kadar hızlı ulaşacağını beklememiz ve görmemiz gerekecek.

Galaxy A10s, bütçe düzeyinde bir cihaz olduğundan, One UI 2.0'ın en temel özelliklerini almasını bekleyebiliriz, ancak bu, bazı yararlı yeni işlevler elde edilmeyeceği anlamına gelmez. Google'ın gezinme hareketleri, gelişmiş gizlilik denetimleri ve ebeveyn denetimleri ve odak modu bunlar arasında olacak. Android 10'un tüm temel işlevlerinin olacağını söyleyebiliriz.





İlerleyen günlerde telefonun Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım güncellemesi'ni seçerek güncelleme gelip gelmediğini elle kontrol edebilirsiniz.

Ülkenizde Galaxy A10s Android 10 güncellemesini aldınız mı? Yorumlarda bize bildirin!