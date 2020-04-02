



Samsung Galaxy A80 gibi güncel bir cihaza sahip olsanız bile işler yolunda gitmez ve yazılım atmak sizin için son çare haline gelebilir. Yazılım atma işlemlerinden önce telefonunuzun download mode'a girmesi gerekmektedir. Bu rehberimizde sizlere Samsung Galaxy A80 Download Mode'a girme konusunu anlatacağız.

Samsung Galaxy A80 Download Mode'a Girme

İlk başta telefonunuzu Güç tuşundan yardım alarak kapatın

Şimdi ise download mode'a girebilmek için Ses açma ve Ses kapatma tuşlarına basılı tutun. Aynı zamanda USB kablo ile bilgisayara bağlayabilirsiniz.





Görselde görülen mavi ekran karşınıza geldiğinde Ses açma tuşuna bir kez basmanız yeterli olacaktır.

Artık download mode'a girmiş bulunuyorsunuz. Çıkış yapmak için bir kez Ses kısma tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Soru veya önerileriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.