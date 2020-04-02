



Samsung'un A serisi ailesinde yer alan Galaxy A80, rakiplerine nazaran tasarımıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar ortalamanın biraz üstünde fiyata sahip olsa bile teknik özellikleri bu açığı kapatmasına yardımcı oluyor. Bu sefer Samsung Galaxy A80 Stock ROM yükleme rehberi ile karşınızdayız. Uygulayacağınız adımlar sonrası oluşabilecek sorun, hata veya durumlardan kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Gerekenler

Odin

Samsung USB Driver

Stock ROM

İşlemlere başlamadan önce telefonunuzun şarjının %50'nin altında olmamasına özen gösterin. Ayrıca yedekleme yapmayı da ihmal etmeyin.

Samsung Galaxy A80 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Gerekenler kısmındaki indirmeniz gereken dosyaları indirin. Telefonunuzu bilgisayara bağlamadan önce hata almamak için Samsung USB Driver'ın kurulumunu yaptığınızdan emin olun.





Ayrıca USB hata ayıklama seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekiyor. Eğer etkin değilse Ayarlar'a girin. Cihaz hakkında kısmındaki Derleme numarası seçeneğine art arda dokunun. Artık bir geliştiricisiniz uyarısı geldiğinde geri tuşa basarak Ayarlar'a dönün. Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama seçeneğini aktif edebilirsiniz.

Şimdi ise cihazınızı Güç tuşundan yardım alarak kapatın. Download mode'a geçmek için Güç ve Ses kısma tuşlarına basılı tutun. Görseldeki ekran karşınıza gelince bir kez Ses yükseltme tuşuna basın ve telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

Odin programını açın ve Options kısmında yer alan Auto Reboot ve F. Reset Time seçeneklerinin başlarındaki kutucuklara bir kez tıklayın.

Önceden indirmiş olduğunuz stock ROM dosyanızı AP butonuna basarak aratın. AP seçeneğinin önündeki kutucuğun işaretli olup olmadığını kontrol ettikten sonra, işleminizi Start butonuna basarak başlatın.

İşlemin gerçekleşmesi biraz uzun zaman alabilir. Programın sol üst kısmında yeşil alan içerisinde PASS! yazısını görürseniz işleminiz başarılı olmuş demektir. Hata alıyorsanız, sorularınız veya önerileriniz için forum sayfamızda sizi bekliyor olacağız.