



1.400 dolar fiyat etiketli Galaxy S20 Ultra'nın görece düşük satışlarının ardından gözler yaklaşmakta olan Galaxy Note 20'yi mevcut amiral gemisinden ayıracak (potansiyel) detaylara çevrildi. En son gelişmeler umut verici olmaktan ziyade hayal kırıklığı yarattı.

Samsung Galaxy Note 20+ Benchmark Puanı Çıktı, 8 GB RAM Şaşırttı

Note 20'lerin en büyük ayırt edici özelliğinin S Pen olacağı ortada ancak şimdiye kadarki satışlar gösteriyor ki artık bu yeterli değil. İddialara göre Samsung bu kez (ve ilk kez) çentiksiz ekranlı bir gerçek amiral gemisi sunabilir. Söylentiler şirketin bunu Note 20 serisi ile yapacağı yönünde. Şimdiyse bir cihazın ilk benchmark puanı ortaya çıktı.

Samsung SM-N986U adında bir prototip Geekbench 5 testinde ortaya çıktı ve oldukça yüksek bir puan kaydetti. Cihaz tek çekirdekli performansta 985 gibi sağlam bir puan elde ederken çok çekirdeklide toplam 3220 aldı. Note 20+ olduğu belirtilen bu cihaz Android 10 çalıştırıyor. Ancak ilginç bir detay daha var.





8 GB RAM ile Gelebilir

Cihaz Snapdragon 865 ile geliyor ve bu şaşırtıcı değil ancak şaşırtıcı olan telefonda 8 GB RAM bulunuyor olması. En azından testi yapılan Note 20+'taki RAM miktarı bu. Eğer bu doğruysa S20 ile Note 20 arasında beklenenden daha az fark olacak demektir ki bu herkes için kötü haber. Zira kullanıcılar artık farklı cihazlar arasındaki büyük fiyat ancak küçük özellik farkından pek memnun değil. Umarız Samsung'un planları bu yönde olmaz.