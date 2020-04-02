Samsung Galaxy S20 İpuçları ve Püf Noktaları





Samsung Galaxy S20 ipuçları ve püf noktaları ile karşınızdayız. Samsung cihazınızdan çok daha fazlasını elde etmek için aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirebilirsiniz.

120Hz veya WQHD+ çözünürlüğü deneyin

120Hz yenileme hızını açmak için Ayarlar uygulamasını açın, Ekran'a gidin ve Hareket Pürüzsüzlüğü altında yüksek yenileme hızı (120 Hz) adlı seçeneği seçin.

120Hz yüksek yenileme hızının çalışması için ekranın FHD+ (2400 x 1080) çözünürlüğe ayarlanmış olması gerekir.

Veya daha uzun pil ömrünü tercih edebilirsiniz

Çözünürlüğü FHD+'da ve frekansı 60Hz'de bırakın, Galaxy S20'nizde bulunan geniş pilden maksimum oranda faydalanmaya başlarsınız. Her S20 modelinin oldukça büyük bir pili var, ancak maksimum potansiyelinden yalnızca 120Hz ekran modunu kullanmazsanız faydalanabilirsiniz.

Diğer ekran ayarları: Ekran modu, Ekran yakınlaştırma

Varsayılan olarak Canlı ekran modu seçilidir ancak ekran modu menüsünde Doğal renklere de geçebilirsiniz.

Ayrıca – yine Ekran menüsünde – yazı tipi boyutu ve stili ve ekran yakınlaştırma seçenekleri altında ise ekran metninin ve diğer içeriğin ne kadar büyük görüntülenmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

Gezinme çubuğu veya hareketler?

Varsayılan olarak, Galaxy S20'de Son Kullanılanlar, Ana Sayfa ve Geri yazılım düğmelerini içeren standart gezinme çubuğu etkindir. Ancak Tam ekran hareketlerine geçerek bu işlemleri hızlıca kaydırarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlar – Ekran – Navigasyon çubuğu yolunu izleyin.

Ana ekranınızda daha fazla uygulama gösterin

Görüntü menüsünden henüz çıkmayın. Burada, her bir ana ekranda görmek istediğiniz uygulamayı ayarlayabileceğiniz ana ekran bölümü gibi daha fazla ekran seçeneği var. Ekran menüsündeki Ana Ekran seçeneğine gidin ve bir ana ekran ızgarası ve uygulama ekranı ızgara düzeni seçin.

Durum çubuğunda pil yüzdesini gösterme

Ayarlar'da, Bildirimler'e gidin, Durum çubuğuna dokunun ve Pil yüzdesini göster düğmesini 'Açık 'olarak değiştirin.

Birden fazla parmak izi kaydetme

Galaxy S20'nizin kilidini mümkün olduğunca hızlı şekilde açmak için dört farklı parmak izi kaydedebilirsiniz.

Parmak izinizin sensör tarafından hızlı şekilde tanınması olasılığını en üst düzeye çıkarmak için bir parmak izini birden çok kez kaydedebilirsiniz.

Veya her ikisinin bir kombinasyonunu yapabilirsiniz. Örneğin, bir başparmak iki kez kaydedilir ve diğer başparmak ve işaret parmağı için diğer iki boş alan kullanılır. Bu şekilde cihaz, en sık kullandığınız parmak ucunu tanır, ancak diğer elinizle cihazın kilidini açmanız gerekirse, bunu da yapabilirsiniz.

Yüz tanıma için alternatif bir yüz ekleyin

Telefonunuzu güvence altına almak için yüz tanıma özelliğine alternatif bir yüz ekleyebilirsiniz. Biyometrik veriler ve güvenlik – Yüz tanıma – Alternatif bakış ekle yolunu izleyin.





Maksimum performansı etkinleştirin

Ayarlar'ı açabilir, Cihaz bakımı'na gidebilir ve Pil'i seçebilirsiniz. Ardından Güç modu'na dokunun ve burada Galaxy S20'nin varsayılan olarak farklı modda olduğunu göreceksiniz. Ancak daha fazla performans arayışındasınız hiçbir şey yüksek performansa geçmenizi engelleyemez.

Sahne iyileştiriciyi kapatın

Yeni başlayanlar için Galaxy S20 kamerada Samsung'un Sahne iyileştirici özelliği varsayılan olarak etkindir. Ancak, bu özellik açıkken fotoğraf çekmek yavaşlar.

Vizördeki deklanşör düğmesinin üzerinde gördüğünüz mavi simgeye dokunarak Sahne optimize ediciyi hızlı bir şekilde kapatabilir veya açabilirsiniz.

Peki belge taramaya ne dersiniz?

Scene optimizer'ı devre dışı bırakarak, çok kullanışlı bir özelliği, yani belge taramasını da otomatik olarak devre dışı bırakırsınız. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kameranızı nesneye yönlendirdiğiniz anda üzerindeki metin ve belgeleri tanıması için AI'dan yararlanır.

8K video kaydı? Manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir

Bunu yapmak için Kamera uygulamasının ayarlarını açın ve Videolar bölümünün altında Arka video boyutu öğesine dokunun ve listenin en üstündeki seçenek olan 16:9 (8K) seçeneğini belirleyin. Tüm videolarınız şimdi 8K çözünürlükte kaydedilecek.

Yan düğmeyi özelleştirme

Bu düğme için farklı bir işlev ayarlamak için Ayarlar'ı açın, Gelişmiş özellikler'e gidin ve Yan tuşa dokunun.

Ayrıca, Side tuşunu uzun süre basılı tuttuğunuzda ne olacağını da belirleyebilirsiniz. Bixby varsayılan olarak etkinleştirilmiştir, ancak bu seçiliyken Galaxy S20'nizi fiziksel düğmeyi kullanarak kapatamazsınız. Bixby yerine Kapat seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Son olarak, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç hızlı Galaxy S20 ipuçları: