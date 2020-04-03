



Android ve iOS cihazlarda da tarayıcı görevini yapan Google Chrome uygulaması, hızlı ve güvenli bir şekilde internette sörf yapmayı kullanıcılarına sunmayı hedefler. Birçok akıllı telefon kullanıcısının tercih ettiği Google Chrome uygulamasında arama sonuçlarına ulaşabildiğiniz gibi döküman, fotoğraf, video veya dosya indirme işlemlerini de gerçekleştirebilrisiniz. Bu yazımızda da sizlere, Chrome uygulaması üzerinden indirme işlemi başlattığınızda "indirme duraklatıldı" hatası ile karşı karşıya kalırsanız ne yapacağınızdan bahsettik.

Android: Google Chrome'da "İndirme Duraklatıldı" Hatası Çözümü

1- Telefonu Yeniden Başlat

Telefonu yeniden başlatmak birçok sorunun çözümüdür. Google Chrome uygulamasında karşılaştığınız "indirme duraklatıldı" hatasını da telefonu yeniden başlatarak çözüme kavuşturabilirsiniz.

2- Veri Tasarrufu Ayarlarını Kontrol Et

Google Chrome uygulamasına mobil veri ayarlarınızdan belirli bir alan ayırdıysanız bu uygulama için veri kullanım sınırını kaldırmanız gerekir. Mobil veri kullanım kısıtını kaldırmak için Ayarlar > Uygulamalar > Google Chrome adımını takip edin ve bu ekrandaki ardından Mobil Veri üzerine tıklayın. Açılan ekranda Google Chrome uygulamasının Arka Plan Veri Kullanımına İzin Ver ve Veri Tasarrufu Açıkken Uygulamaya İzin Ver özelliklerini etkinleştirin. Son olarak da telefonu yeniden başlatın ve indirme işlemini tekrar deneyin.

3- Pil Kısıtlamalarını Kontrol Et

Telefonun Ayarlar bölümünde yer alan uygulamaların listelendiği ve kullanım verileri, pil kullanımı gibi birçok detayı görebileceğiniz Uygulamalar'a girin ve Chrome'u seçin. Açılan ekranda Pil'e tıklayın ve Pil Kullanımını Yönet başlığı altındaki "Arka plan etkinliğine izin ver" seçeneğini aktif hale getirin. Ardından aynı ekranda yer alan "Pil Kullanımını Optimize Et" seçeneğine dokunun ve ekranın sol üst köşesinde yer alan "Uygulama Optimize Edilmedi" yazısına tıklayarak açılan seçeneklerden ve "Tümü" diyerek devam edin. Karşınıza telefonunuzda yüklü tüm uygulamalar listelenecektir. Bu listeden Chrome'u bulun ve yanındaki butonu aktifleştirin.

4- Depolama Alanını Kontrol Edin

Cihazınızda yeterli depolama alanı yoksa Google Chrome uygulaması, uygulama üzerinden indirme işlemi yapmanıza izin vermez. Telefonunuzun Ayarlar > Uygulamalar bölümünden Google Chrome'u bulun ve "Depolama" seçeneğine tıklayarak burada bulunan Hafızayı Yönet ve Önbelleği Temizle seçeneklerini kullanarak telefonunuzda yer açın.





5- Dosyaları İndirdiğiniz Konumu Değiştirin

Google Chrome uygulamasına girerek uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın ve açılan bölümden İndirilenler'e tıklayın. İndirilenler klasöründe Google Chrome'dan indirdiğiniz tüm veriler listelenmektedir. Ardından açılan ekranda çark işaretine tıklayın ve İndirme Konumu'na dokunarak verilerin indirileceği alanı değiştirebilirsiniz.

6- Uygulamanın Önbelleğini Temizle

Ayarlar > Uygulamalar > Google Chrome adımlarını takip ederek, açılan ekranda Depolama seçeneğine dokunun. Önbelleği Temizle butonuna tıklayın ve ardından telefonu yeniden başlatın.

7- Uygulamayı Güncelle

Uygulama son sürüme güncel değilse uygulama içi sorunlar yaşayabilirsiniz. Uygulamayı güncellemek için Android cihazınızda Google Play Store'a giderek uygulama güncel değilse uygulamayı güncelleyin.

Android: Google Chrome Uygulaması "İndirme Duraklatıldı" Hatası Çözümü ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!