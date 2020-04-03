



Oppo, son zamanlarda Find X2 Pro ile amiral gemisi akıllı telefon yarışına yeniden adım attı ve uzun süredir orta menzilde oldukça iyi cihazlar çıkarıyordu. Ancak bu, Çinli şirketin giriş seviyesi modelleri görmezden gelmeyi planladığı anlamına gelmiyor.

Oppo A12 Özellikleri ve Tasarımı

Şirket şu anda çıkış yaptığında Oppo A12 olarak adlandırılacak alt seviye bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Cihaz bugün sızdırıldı. Yukarıda görebileceğiniz resmi görüntünün yanı sıra, özelliklerin de bir tam listesi bulunuyor.

Bakalım burada neler var. A12'nin 5 MP f / 2.0 selfie kamerayı barındıran su damlası çentikli 6.22 inç HD+ LCD dokunmatik ekrana sahip olduğu söyleniyor. Arkada, 2 MP derinlik sensörü ile birlikte 13 MP f / 2.2 birincil lens var. Telefon, MediaTek Helio P35 yongasetiyle çalışıyor.

Biri 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip, diğeri sırasıyla 4 / 64GB kapasiteli iki varyant satışa sunulacak. 4.230 mAh pil ışıkları açık tutarken, yazılım ColorOS 6.1.2 olacak – bu arayüz Android 9 Pie'a dayandığı için cihazda Android 10 olmadığı anlamına geliyor.





Oppo A12, 155.9 x 75.5 x 8.3 mm boyutlarında ve 165g ağırlığında. Plastik yapısı sayesinde gördüğünüz gibi arkada bir elmas desenine sahip. Parmak izi sensörü de arkada. Tüm bu özellikler Oppo A12'nin uygun fiyatlı olacağı anlamına geliyor. Çok uygun fiyatlı olursa iyi satacağından eminiz. Fiyatlandırma veya stok durumu hakkında henüz bir bilgi yok, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.

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