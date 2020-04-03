



Bir önceki makalemizde Galaxy A70'i nasıl Recovery Mode'a alınacağına değinmiştik. Bu sefer Samsung Galaxy A70 Download mode'a girme hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Download mode sayesinde yazılım atma işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Recovery mode'a girme yazımızı merak ediyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A70 Download Mode'a Girme

İlk etapta Güç tuşundan yardım alarak telefonunuzu komple kapatın.

Daha sonra Ses kısma ve Ses açma tuşlarına aynı anda baskı uygulayarak Download mode'a geçiş ekranına gelin.





Download mode'a giriş ekranına geldiğiniz zaman Ses yükseltme tuşu işe giriş yapabilirsiniz. Dilerseniz Ses kısma tuşuna basarak telefonun yeniden başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bize bildirmek için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.