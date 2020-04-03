



Bu makalemizde Samsung Galaxy A70 Recovery Mode'a girme konusundan bahsedeceğiz. Recovery mode'da cihazınızı kurtarabileceğiniz fonksiyonlar yer alır. Az sonra Göstereceğimiz adımları izleyerek Galaxy A70'in kolayca recovery mode'a girmesini sağlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A70 Recovery Mode'a Girme

Öncelikle Güç tuşuna basılı tutun ve karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine basarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Recovery mode'a geçiş yapmak için Güç ve Ses yükseltme butonuna birkaç saniye basılı tutun. Görseldeki ekran gelmeden parmaklarınızı tuşlardan çekmeyin.





Eğer yapacağınız bir işlem yoksa, Ses tuşları ile Reboot system now seçeneğinin üstüne gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Görüşlerinizi ve sorularınızı bizlere iletmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.