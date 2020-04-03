



A serisi cihazların ilk 6.7 inç ekrana sahip olan Galaxy A70, büyük ekran severlerin ilgisini kazanmayı başarıyor. Genelde üst segment cihazlarda yer alan ekrana gömülü parmak izi sensörü Galaxy A70 ile beraber geliyor. Ayrıca sanal asistanınız Bixby, günlük işlerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy A70 Root atma işlemini anlatacağız. İşlemlere başlamadan önce hata veya benzeri sorunların yaşanması durumunda sorumluluğun kendinizde olduğunu unutmayın.

Hazırlık

Samsung USB Driver'ı indirin ve kurulumunu gerçekleştirin.

Odin'i indirin ve kurulumunu gerçekleştirin.

Magisk Manager

Magisk Canary

Stock ROM

Telefonunuzun şarjının %80 civarı veya mümkünse tam şarj olmasına dikkat edin.

Kişisel verilerinizi her ihtimale karşı yedeklemeyi ihmal etmeyin.

Samsung Galaxy A70 Root Atma

İlk adım olarak telefonunuzun bootloader kilidini açmanız gerekiyor.

Görseldeki Geliştirici seçeneklerine erişebilmek için Ayarlar'a girin. Ardından Cihaz hakkında bölümüne girerek Derleme numarası seçeneğine uyarı gelene kadar art arda basın. Artık bir geliştiricisiniz uyarısını gördüğünüzde, Ayarlar'a geri dönerek Geliştirici seçenekleri menüsünden OEM ile kilit açma ve USB hata ayıklama'yı etkinleştirin.





Şimdi ise telefonunuzu kapatın. Sonrasında Ses açma ve Ses kısma tuşlarına basılı tutarken, USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Karşınıza gelen ekranda bir kez Ses yükseltme tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Magisk Kurulum

Telefonunuzu yeniden açarak indirmiş olduğunuz Magisk Manager'ı ve Magisk canary programlarının kurulumlarını gerçekleştirin. Kurulum esnasında Boot Image File seçeneğini seçin.

Kopyalanan AP dosyanıza giderek yama işlemine başlayın. Bu işlem biraz uzun sürebilir, süreç bittiğinde .tar uzantılı dosyayı elde edeceksiniz. Dosyayı indirmiş olduğunuz stock yazılım klasöründe bulabilirsiniz. Cihazınızın arama bölümünden Magisk_patched.tar adlı dosyayı bularak USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza aktarın.

Telefonunuzu komple kapatın. Sonrasında Ses açma ve Ses kısma tuşlarına basılı tutarak, USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Birkaç saniye boyunca basılı tuttuktan sonra karşınıza gelen ekranda bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak telefonunuzun download mode'a girmesini sağlayın.

Odin programını açın ve sol üstteki ID:COM bölümünde görselde ki gibi değişim olduysa doğru yoldasınız demektir. Bilgisayara daha önceden atmış olduğunuz .tar uzantılı dosyayı AP butonuna basarak seçin.

Ayrıca Options seçeneğinden Auto Reboot ve F.reset Time'ın önündeki kutucukların tiklerini kaldırın. Artık hazırsanız Start butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz.

İşlem tamamlandıktan sonra Ses kısma ve Güç tuşlarına basılı tutarak cihazı download mode'dan çıkarabilirsiniz. Ardından ekran kapandığında Recovery Mode'a geçmeniz gerekiyor. Bunun için Güç ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak ekran gelene dek bekleyin.

Karşınıza gelen ekranda Ses tuşları yardımıyla Wipe data / Factory reset seçeneğine gelin. Onay vermek için Güç tuşunu kullanın.

İşlem bittikten sonra cihaz açılmazsa, tekrar Recovery Mode'a girerek Reboot system now diyerek cihazınızın yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Telefonunuz açılınca Root Checker uygulaması ile kontrolü sağlayabilirsiniz. Ayrıca Samsung Galaxy A70 root atma hakkında sorularınızı bizlere iletmek için forum sayfamızda sizleri bekliyor olacağız.