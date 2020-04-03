



Android ve iOS: Yaratıcı Instagram Hikayeleri Oluşturma

Instagram'ın hikaye özelliği, bünyesine bu özelliği kattığı günden bu zamana kadar kullanılan en çok talep edilen özellik. Bu özelliği kullanarak birçok marka ürünlerini pazarlıyor, birçok tanıtım yapılıyor ve insanlar gündelik yaşamlarını takipçilerine sunuyor. Bu özellik zamanla daha çok kullanılır hale gelince markalar ve kişiler de hikayeler özelliğini aktif olarak kullanmaya başladı. Markalar ve kişiler yaratıcı hikayeler atarak takipçilerine ilgi çekici bir profil sunmak için ellerinden geleni yapıyor. Peki ya biz nasıl yaratıcı hikayeler atacağız? Yaratıcı Instagram Hikayeleri Oluşturma adımlarını yazımızı okuyarak takip edebilirsiniz…

Android ve iOS: Yaratıcı Instagram Hikayeleri Oluşturma

Instagram'da yaratıcı hikayeler oluşturmak için Android ve iOS cihazınıza Canva isimli uygulamayı yükleyebilirsiniz. Çoğu fenomen ve marka bu uygulamayı kullanarak Instagram hikayelerini hatta gönderilerini düzenliyor. Uygulamayı Android cihazınıza Google Play Store'dan, iOS cihazınıza App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



Bu uygulamayı kullanarak Instagram hikayenizi düzenleyebileceğiniz ve yaratıcı bir tasarım ortaya çıkartabileceğiniz gibi Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya uygulamalarının görsel ve video boyutlarına göre gönderiler tasarlayabilir, afiş, kartvizit ve logo tasarımları da yapabilirsiniz.



Canva'yı indirdikten sonra uygulamayı açın ve uygulama ana ekranında karşınıza çıkan "Uygulama Giriş Yap" panelinden yeni üyelik oluşturup uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.







Uygulamaya girişinizi gerçekleştirdikten sonra uygulama ana ekranındaki seçenekleri kaydırarak Instagram Hikayesi butonuna tıklayın ve buradaki şablonlardan birini seçin. Seçtiğiniz şablon açıldığında Düzenle'ye tıklayarak tasarımı kendinize özgü düzenlemeye başlayın.



Canva'daki şablonları kullanarak görsel, yazı tipi, arkaplan, logo, simge ve çerçeve gibi birçok ince detayı Instagram hikayenize ekleyebilirsiniz. Yaptığınız tasarımı tasarım ekranının sağ üst köşesindeki yukarı ok işareti olan butona tıklayarak Görsel Olarak Kaydet'i seçerek galerinize indirebilir ve bu hikayeyi Instagram hikayenizde paylaşabilirsiniz.



Yaratıcı Instagram Hikayeleri Oluşturma ve diğer tüm ipuçları hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilir, güncel teknoloji haberlerinden de Facebook sayfamızı takip ederek anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın!