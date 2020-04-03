



PC'de bu işlemi gerçekleştirmek için YouTube'a erişiyor ve herhangi bir videoyu açıyoruz, orada "Ayarlar" düğmesine tıklıyoruz ve görüntülenen seçeneklerin içinde "Altyazılar" başlığını buluyoruz. Bu seçeneğe tıklandığında yeni bir pencere açılacak ve "Seçenekler" belirecek. Artık YouTube altyazılarıyla ilişkili tüm seçenekler ekranda listelenecek. Burada renk, yazı tipi, arka plan rengi gibi altyazılarla ilgili her şeyi özelleştirebilirsiniz.

YouTube'da Altyazı Rengini Değiştirmek

Android telefonda ise önce YouTube uygulamasına erişiriz ve orada hesap logosunu gördüğümüz en üste gideriz.

Avatara dokunup "Ayarlar" ı seçiyoruz.

Aşağıdaki pencerede "Altyazılar" seçeneğine gidiyoruz.

Farklı seçeneklere erişmek için altyazı düğmesini etkinleştiriyoruz.

"Altyazı Stili" seçeneğinde hazır bir stili veya alternatif olarak kendi stilinizi belirleyebilirsiniz. Bunun için Özelleştir'i seçin.

Yeni bir özelleştirme seçenekleri grubu ortaya çıkacaktır. Bunları tercihlerinize göre değiştirin.

Farklı bir yazı tipi ayarlamak istiyorsanız ya da YouTube'daki altyazılar için yeni bir renk seçmek istiyorsanız "Metin rengi" nde "Yazı tipi aileleri" seçeneğine gidin.

iPhone / iOS'te, altyazı kişiselleştirme ayarları telefonunuza bağlıdır. Doğrudan telefon ayarlarından değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:





iPhone'unuzdaki Ayarlar'ı açın ve Genel'e gidin.

Erişilebilirlik'e dokunun. Medya bölümünde Altyazılar'a dokunun.

Stil'e dokunun. Belirtilen seçeneklerden altyazı türünü seçin veya tercihlerinize göre özelleştirmek için yeni bir stil oluştur'a dokunun.

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