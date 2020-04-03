



Yüksek tanımlı video formatları daha fazla bant genişliği gerektirir; ofisinizdeki birden fazla bilgisayar aynı anda HD video oynatıyorsa, ağdaki indirme hızı etkilenebilir. Bu durumda YouTube'da HD çözünürülük nasıl devre dışı bırakılır merak edebilirsiniz.

YouTube'da HD Çözünürlüğü Devre Dışı Bırakmak

Bundan kaçınmak için YouTube'u daha düşük bir oynatma kalitesi ayarı kullanarak çalışacak şekilde ayarlayın. Videolar daha hızlı yüklenir, ancak oynatma kalitesi daima yeni ayarlara göre belirlenir. Ayrıca oynatma sırasında istediğiniz zaman HD moduna dönebilirsiniz.

YouTube'un HD olarak otomatik yüklenmesi nasıl durdurulur gösterelim. YouTube oynatma ayarlarını YouTube Ayarları sayfasından değiştirebilirsiniz.





Sayfaya erişmek için adınıza veya sayfanın sağ üst köşesindeki oka basın ve "YouTube ayarları" bağlantısına gidin.

"Oynatma" sekmesine basın ve oynatma ile ilgili tüm ayarları görüntüleyin.

Varsayılan olarak, "Bağlantım ve oynatıcı boyutum için her zaman en iyi kaliteyi seç" seçeneği etkindir. İyi bir İnternet bağlantınız varsa tüm YouTube videolarının HD olarak yükleneceği anlamına gelir.

YouTube'da HD'yi devre dışı bırakmak için "Yavaş bir bağlantım var" seçeneğini etkinleştirin. Kaydet düğmesine basarak değişikliklerinizi kaydedin. Değişiklikler hemen uygulanır.

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