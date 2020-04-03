



Artık YouTube Müzik, iOS ve Android'deki şarkıların şarkı sözlerini görmemize izin veriyor, bu kılavuzda şarkı sözlerini nasıl etkinleştireceğinizi göreceğiz.

YouTube'da Şarkı Sözlerini Görüntülemek

Ana işlevi olmasa da, farklı türlerde yüklenen şarkıların sayısı göz önüne alındığında, çoğumuz YouTube'u müzik dinlemek için kullanıyoruz: Resmi video klipler, canlı konserler, resimli şarkılar ve resmi versiyonlar tüm videolar.

Ayrıca Google'ın en sevdiğimiz müziklerin keyfini çıkarabileceğimiz müzik servisi YouTube Music de var. YouTube Music ile YouTube'da şarkı sözlerini görüntüleyebilirsiniz.

Google, şimdi Spotify'ı örnek alarak hem iOS hem de Android'de üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmadan dinlediğimiz şarkıların sözlerini görmemize izin veriyor. Bu işlevi YouTube Müzik'te nasıl etkinleştireceğinizi görelim.

YouTube Müzik videoların ve şarkıların keyfini reklamsız çıkarmanızı sağlar.





Adımlar

Birkaç haftalık testten sonra Google, YouTube Müzik'te şu anda çalmakta olan şarkının sözlerini gösteren bir seçeneği etkinleştirdi. Bu yeni özellik, ücretsiz veya ücretli sürümü kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın tüm iOS ve Android kullanıcıları için kullanılabilir.

Bu işlevi etkinleştirmek için şarkı isminin sol tarafında görünen bilgi simgesine dokunmanız gerekir.

Ardından şarkının türü, şarkının adı, kanal bilgileri ve hemen altında şarkı sözü ile birlikte tüm detaylar görüntülenecektir.

Belirtelim, işlev yalnızca cihaz dikey moddayken çalışır (döndürdüğünüzde ve videoyu tam ekrana aldığınızda, şarkı sözleri kaybolur). Ayrıca karaoke gibi çalışmaz yani oynatma devam ederken şarkı sözleri arasında manuel olarak ilerlemeniz gerekir.

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