



Galaxy S20 serisinde Galaxy Note 10+ gibi bir telefonda kullanmak istediğiniz fotoğraf özellikleri varsa sizin için kesinlikle harika haberlerimiz var; Samsung, 2019 modellerinin fotoğraf ve video çekme yeteneklerini geliştirecek yeni bir güncelleme yayımladı.

Galaxy S20 Ultra'nın Kamera Özellikleri Önceki Amiral Gemilerine Geldi

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 kullanıcıları artık yeni Single Take özelliğini kullanabilecekler. AI tarafından yönlendirilen, telefonun tüm kameralardan aynı anda 10 saniyeye kadar birden fazla fotoğraf ve video çekmesini sağlayan ve en iyi görüntü veya kaydı seçen bir özellik. Güncelleme ayrıca 2019 amiral gemilerindeki Gece Modunu da geliştiriyor; bu özellik kullanıcının karanlık ve düşük ışıklı ortamlarda daha da iyi videolar çekmesini sağlar. Aynı aydınlatma koşullarında hızlandırılmış videoları kaydetmeye yarayan Night Hyperlapse özelliği de geliştirildi. Üzgünüz, bu özellik Galaxy S10 Lite için mevcut değil.

Özel Filtre özelliği bir fotoğrafın stilini ve rengini yeni bir görüntüye uygulamaya olanak tanır. Oluşturulan her filtre, ileride kullanılmak üzere Samsung Kamera uygulamasına kaydedilir.

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 kullanıcıları yeni güncellemeyi aldıktan sonra, ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi ayarlarını değiştirilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar artık video çekerken arka ve ön kameralar arasında geçiş yapabiliyor.

Güncelleme geçen yılki Galaxy S ve Galaxy Note modellerine yeni bir AI özelliği eklemekte. Temiz Görünüm etkinleştirildiğinde, Galeri uygulaması benzer görüntüye sahip fotoğrafları bir araya getirir. Kullanıcı, her grup için küçük resmi seçme seçeneğine bile sahip. Galeri uygulamasında bir fotoğrafı görüntülerken, Hızlı Kırp'a (ekranın sol üst köşesinde bulunur) dokunmak, fotoğrafı istenen boyuta kırpmaya olanak tanır.





Son olarak güncelleme Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 cihazlarına yüklendikten sonra, Hızlı Paylaş, kullanıcıların yakındaki kişileri görmesini ve videoları ve büyük dosyaları onlarla paylaşmasını sağlıyor. Müzik Paylaşımı, arkadaşların eşleştirilmiş Bluetooth hoparlörüne müzik akışı yapmalarına olanak tanır.

Bir Galaxy S10 veya Galaxy Note 10 serisi telefonunuz varsa, bu güncelleme tam size göre.

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