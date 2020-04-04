



Beyaz şapkalı hacker'lar yeteneklerini organizasyonların güvenlik açıklarını kapatmalarına yardımcı olmak için kullanırlar. Bu kişilerden biri Apple Security Bounty programı aracılığıyla 75.000 dolar ödül aldı. Bu kişi, bulduğu bir iPhone kamera güvenlik açığını Apple'a ifşa eden Amazon Web Services eski güvenlik mühendisi Ryan Pickren.

iPhone Kamerasını Kıran Hacker 75.000 $ Ödül Aldı

Aralık 2019'ta Forbes tarafından yayımlanan bir haberde Pickren'in iOS kamera uygulamasının garip davrandığına dair bulgusu paylaşılmıştı. Pickren'e göre iPhone'un kamera güvenlik sistemi oldukça başarılı ancak yeterince değil. Zira kendisi kamerada yedi bug bulmuş ve bunlardan üçü kamerayı hack'lemek için kullanılıyor.

Hack'in çalışması için kullanıcının önce kötü amaçlı bir web sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. Eğer kullanıcı halihazırda herhangi bir video görüşme işlevi olan bir siteye izin vermişse, hacker iPhone'un kamerasına doğrudan erişebiliyor.

Pickren, Security Bounty programı aracılığıyla Apple'a bu güvenlik açığını bildirdi ve her şey Ocak ayında yamalandı.





Apple, "beyaz şapka" bilgisayar korsanlarına ödül sunan birçok silikon vadisi şirketinden biri. Google'ın kendisi de Android'in Google Play'deki güvenlik açıklarını tanımlayabilen ve azaltabilen herkesi ödüllendiriyor.

Geçen yıl, bilgisayar korsanlarının bir iPhone kilitli olsa bile kişileri görmesine izin veren bir iOS 13 açığı rapor edilmişti. Açık, güvenlik araştırmacısı Jose Rodriguez tarafından keşfedildi ve sergilendi ve de sonunda yamalandı. Ancak Apple'ın "beta dönemindeki güvenlik raporlarını ödüllendirmediğini" öğrenen Rodriguez kendisine yalnızca 1 dolarlık bir Apple Store kartı verildiğini iddia etti.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum