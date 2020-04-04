



Günlük yaşantımızda ufak tefek sorunları her ne kadar kapat aç usulü ile çözsek de, bazen işin içinden çıkamadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Yazılımsal sorunlara karşı kökten çözüm istiyorsanız, cihazınızı ilk günkü haline geri çevirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Samsung Galaxy A70 Stock ROM yükleme rehberi ile karşınızdayız. Göstereceğimiz adımlara başlamadan önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

İndirmeniz Gerekenler

Odin

Samsung Galaxy A70 Stock ROM

Samsung USB Driver

Samsung Galaxy A70 Stock ROM Yükleme

İşlemlere başlamadan önce indirmeniz gerekenler kısmında yer alan Samsung USB Driver'ı ve Odin'i bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.

İki programın da kurulum işlemlerini bitirdikten sonra, telefonunuzdaki hazırlık aşamalarına geçebiliriz. Cihazı bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama seçeneğimizin aktif olması gerek. Bunun için Ayarlar > Cihaz hakkında > Derleme numarası yazan yere 6-7 kez art arda basın. Sonrasında ekranınıza gelen uyarıyı kapatarak Ayarlar'a geri dönün ve Geliştirici Seçeneklerine girerek USB hata ayıklama'yı aktif edin.





Artık telefonunuzu bilgisayara bağlamaya hazırladığınıza göre son aşamayı gerçekleştirebilirsiniz. Güç tuşuna basılı tutun, karşınıza gelen ekrandan Kapat seçeneğini seçin ve telefonunuzun kapanmasını bekleyin. Tamamen kapandıktan sonra, Ses kısma ve Ses açma tuşlarına basılı tutarak cihazı USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

Şimdi ise Galaxy A70'i Download mode'a girebilmesi için bir kez Ses yükseltme tuşuna basın ve işlemlere devam edin. Bir yandan da Odin programını açın, hazırda dursun.

Odin programına geri dönerek Options butonuna basın. Auto Reboot ve F. Reset Time'ın önündeki kutucuklar bu şekilde seçili olarak gelecektir. Kutucuklara bir kez tıklayarak seçimleri kaldırın.

Artık son aşamaya geldik. İndirmiş olduğunuz stock ROM dosyasını AP butonuna basarak bulun. Eğer AP butonunun önündeki kutucuk seçili değilse, bir kez tıklayarak seçimi gerçekleştirin. Son olarak ise Samsung Galaxy A70 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

Bu işlem biraz zaman alabilir ama işlem süresince USB kablonuzu sakın çekmeyin. İşlem eğer başarılı olmuşsa sol üst köşede PASS! yazısını görebilirsiniz. Ama başarısız olduysa ve bunu bizimle paylaşarak çözüme ulaşmak isterseniz sizi forum sayfamızda bekliyor olacağız.