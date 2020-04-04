



Samsung Galaxy A80 Hard Reset atma işleminin nasıl yapıldığını sizlere aktaracağız. Siz de göstereceğimiz adımları takip ederek Galaxy A80'i kolayca sıfırlayabilirsiniz. Unutmayın ki, hard reset veri kaybına neden olan yöntemlerden birisidir. Bu yüzden işlemlere başlamadan önce verilerinizi yedeklemeyi ihmal etmeyin.

Samsung Galaxy A80 Hard Reset Atma

İlk önce Güç tuşuna basılı tutun. Ardından Kapat yazan kırmızı icon'a basın ve telefonunuzun kapanmasını bekleyin.

Şimdi ise recovery mode'a geçebilirsiniz. Giriş yapmak için Güç ve Ses yükseltme tuşlarına aynı anda baskı uygulayın.

Recovery menüsünde seçenekler arası geçiş için Ses tuşlarını, seçiminize onay vermek için ise Güç tuşunu kullanabilirsiniz. Wipe data/factory reset seçeneğine inerek Güç tuşuna basın.





Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda Yes butonuna inerek Güç tuşu ile onay verin. Sıfırlama işlemi çok fazla zaman almayacaktır.

Son adım olarak telefonunuzu yeniden başlatmak için Reboot system now seçeneğini kullanabilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.