Android: Telefon Rehberindeki Kişileri SIM'e Aktarma





Yeni bir telefon aldığımızda veya SIM kartımızı başka bir telefona taktığımızda telefon rehberindeki birçok kişinin numarasını rehberde göremeyebilirsiniz. Çoğu kişiyi rehbere kaydederken direkt olarak telefonun hafızasını veya kaydedeceğiniz kişinin mail hesabınıza senkronize olmasını tercih ettiğinizden SIM kartınızda bu kişiler kayıtlı olmuyor. Bu yazımızda sizlere telefon rehberindeki kişileri SIM'e aktarma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Telefon Rehberindeki Kişileri SIM'e Aktarma

Telefon rehberindeki kişileri SIM kartına aktarmak sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Bunu yapabilmek için Android telefonunuza Google Play Store'dan ücretsiz olarak Copy to SIM Card uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Bu uygulamayı kullanabilmek için telefonunuz köklü olmasına da gerek yoktur.

Copy to SIM Card uygulaması telefon rehberinizdeki kişileri SIM kartınıza basit bir şekilde atmanızı sağlar. Uygulamayı indirdikten sonra açın ve uygulama ana ekranında karşınıza çıkacak olan rehberinize erişme isteğini kabul edin. Aksi taktirde uygulamada rehberinizdeki kişileri görüntülemeyezsiniz.

Uygulamanın kişilerinize erişimine izin verdikten sonra, uygulama ekranında telefon rehberinizde kayıtlı olan bütün kişi isimleri ve numaraları listelenecektir. Bu listeyi ekranın sol üst köşesindeki küçük kutuya tıklayarak seçin ve aynı ekranın sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayarak da "SIM Kartına Kopyala" seçeneğini işaretleyin. Telefon rehberinizdeki kişiler SIM kartınıza taşınmaya başlayacaktır.





SIM kartına sadece belirlediğiniz numaraları taşımak istiyorsanız da uygulama ana ekranında bulunan kişilerin listelendiği bölümden kişi isimlerinin yanındaki kutucukları tek tek seçerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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