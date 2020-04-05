



Samsung Galaxy A71 Recovery Mode'a girme konusunu ele alacağız. Recovery mode'a girerek Custom ROM yükleme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca menüyü keşfederek daha farklı işlemler de yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy A71 Recovery Mode'a Girme

Öncelikle telefonunuzu kapatmanız gerekiyor. Güç tuşuna basılı tutun, karşınıza gelen ekrandan Kapat butonuna basın ve telefonunuzun kapanmasını bekleyin.

Daha sonra Ses yükseltme ve Güç tuşlarına aynı anda baskı uygulayın ve birkaç saniye bekleyin.





Bunun sonucunda karşınıza recovery mode menüsü gelecektir. Menüde aşağı ve yukarı hareket etmek için Ses tuşlarını, seçiminize onay vermek için ise Güç tuşunu kullanmanız gerekiyor.

Eğer yapmak istediğiniz bir işlem yoksa, Reboot system now seçeneği ile telefonunuzun yeniden başlamasını sağlayabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları akillitelefon.com/forum sayfamızı ziyaret ederek çözüme kavuşturabilirsiniz.