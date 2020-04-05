



Samsung Galaxy A71 Root atma konusunda izlemeniz gereken adımları anlatacağız. Root atma işlemini gerçekleştirerek sistem dosyalarıyla aranızdaki sınır tamamen kalkar. Bu sayede yanlışlıkla sildiğiniz verileri bulma imkanı yakalarsınız. Bunun yanı sıra, işlemler sonrası Samsung Pay gibi Samsung'un bazı resmi uygulamalarına kullanımınız kısıtlanacaktır. Ayrıca rehberimize geçmeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Hazırlık

Samsung USB Driver'ı indirin ve kurulumunu gerçekleştirin.

Odin'i indirin ve kurulumunu gerçekleştirin.

Samsung Galaxy A71 Stock ROM'u bilgisayarınıza indirin.

Magisk Manager'ı ve Magisk Canary'i telefonunuza yükleyin.

LZ4 ve 7-Zip'i de bilgisayarnıza indirin.

Stock ROM dosyalarını 7-Zip programını kullanarak ayıklayın. AP.tar.md5 adlı dosyayı LZ4'ün dosyalarına kopyalayın. Sonrasında .tar uzantılı dosyayı .img dosyasına dönüştürün ve telefonunuza gönderin.

Şarj yüzdenizin en az %60'ın üstünde olmasına dikkat edin.

Samsung Galaxy A71 Root Atma

Öncelikle telefonunuzu bilgisayara bağlamadan önce gerekli olan hazırlıklara başlayalım. Geliştirici Seçeneklerine girerek görselde göstermiş olduğumuz seçimleri aktif etmeniz gerekiyor.





Eğer Geliştirici Seçeneklerini Ayarlar menüsünde göremiyorsanız, Cihaz hakkında kısmına girin ve Derleme numarası yazan yere 6-7 kez üst üste basın. Ekranınıza gelen uyarıdan sonra Ayarlar'a geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin. OEM ile kilit açmayı ve Hata ayıklama kısmındaki USB hata ayıklama seçeneğini aktif edin.

Artık cihazınız bilgisayara bağlanmaya hazır. Şimdi ise download mode'a alarak bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Galaxy A71'i öncelikle komple kapatın. Ardından download mode'a almak için Ses kısma ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak, USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Karşınıza gelen ekranda bir kez Ses yükseltme tuşuna basın.

Magisk Hazırlığı

Telefonunuzu yeniden açtıktan sonra indirmiş olduğunuz Magisk Manager ve Magisk Canary programlarını kurmaya başlayın. Kurulum yaparken karşınıza gelen seçim ekranında Patch Boot Image File seçeneğine basın.

Magisk'e dosyalarınıza erişmek için izin verin ve AP dosyanızı bularak flaşlayın. Bu işlem sonrasında size .tar uzantılı bir dosya verecektir. Magisk_patched.tar adıyla aratarak dosyayı bulun ve bilgisayara aktarın.

Telefonunuzu kapatın ve download mode'a girerek bilgisayara bağlayın. Download mode'a girmek için Ses kısma ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekranda bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak işlemlere devam edebilirsiniz.

Odin programını açın ve AP butonuna basarak .tar uzantılı dosyayı gösterin. Ardından Options kısmındaki F.Reset Time ve Auto Reboot seçeneklerinin önlerindeki kutucuklara bir kez tıklayın, bu sayede seçimleri kalkacaktır.

Son olarak gerekli adımları kontrol ettiyseniz işlemi başlatmak için Start butonuna basın. Root işlemi bittikten sonra telefonunuzu download mode'dan çıkartmak için Güç ve Ses kısma tuşuna basılı tutun. Sonrasında Ses yükseltme ve Güç tuşlarını kullanarak recovery mode'a geçin.

Ses tuşları ile Wipe data/factory reset seçeneğine gelin ve Güç tuşuna basın. Arından karşınıza gelen ekranda Yes seçeneğine Güç tuşu ile onay vererek sıfırlama işlemine başlatın. Bu işlem çok fazla zamanınızı almayacaktır. Bitiminde ise recovery ekranında Reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Sorularınız için forum adresimize uğrayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.