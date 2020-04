Samsung Galaxy M31 İncelemesi: İki Gün Pil Ömrü Sunan Uygun Fiyatlı Telefon

Samsung Galaxy M serisi gerek donanım gerekse fiyat anlamında çok sayıda cazip seçeneğe sahip. Yeni Galaxy M31 bu seçeneklerden biri. Dört kameralı cihaz M30s'deki üçlü kameraya bir yükseltme getiriyor. Ancak işlemci ve pil özellikleri aynı kalmaya devam etmiş. Peki bu Galaxy M31'i satın almak için yeterli olacak mı? Öğrenmek için Galaxy M31'i inceliyoruz.

Samsung Galaxy M31'in tasarımı

M31, M30s gibi Samsung'un Infinity U ekranı ile gelmekte. Su damlası çentikli bu ekran 6.4 inç (19.5:9) büyüklüğe sahip. Bu ekran, 5.5 inç 16:9 en-boy oranına sahip bir telefona yakın video deneyimi sunuyor. Samsung'un diğer M model akıllı cihazlarında olduğu gibi Galaxy M31 de plastik gövde kullanıyor. Kulaklık girişi şarj soketinin yanına yerleştirilmiş.

Galaxy M31'i elde tutmak gerçekten rahat. Yanlar kavramaya yardımcı olması için biraz bükülmüş. Güç ve ses düğmeleri gövdenin sağına yerleştirilmiş. Güç düğmesi iyi olsa da, ses tuşları fazla yukarıda ve de fazlaca uzunlar. Sol tarafta SIM tepsisi var ve dokunulduğunda çıkıntısı hissedilebiliyor. Cihazda USB C tipi bağlantı noktası ve tek hoparlör çıkışı bulunuyor. Üstte ise ek mikrofon mevcut.

Hoparlör sesi biraz boğuk ancak tiz sesli hoparlöre sahip A51 ile kıyaslandığında daha belirgin bass ve dolayısıyla daha tatmin edici ses deneyimi sunuyor.

Arka tarafta bu kez dört kamera var ve parmak izi okuyucusu ulaşması kolay bir konumda. Ekran kilidinin parmak iziyle bir amiral gemisi kadar hızlı açıldığını söylemeliyiz. Galaxy M31, büyük bir 6.000 mAh pil sunuyor ve dolayısıyla 191 gr ağırlığında. Telefon ağır olduğunu çok kolay hissettiriyor. Cihaz 15 W'lık bir şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy M31'in donanım özellikleri

Galaxy M31'in teknik özellikleri, Galaxy M30s ile karşılaştırılabilir görünüyor. Ekran full HD+ çözünürlüğe sahip ve 6.4 inç AMOLED yapıda. Aynı zamanda Corning Gorilla Glass 3'ü bulunuyor. Görüntüleme açıları mükemmel ve açık havada her şey okunabilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz 2 renk sıcaklığı var ve beyaz dengesini de değiştirebilirsiniz.

Galaxy M30s'deki Exynos 9611 SoC korunmuş. 2.3 GHz'de çalışan 4 verimli ARM Cortex-A73 çekirdeğe ve 1.7 GHz'de çalışan 4 Cortex-A53 performans çekirdeğine sahip sekiz çekirdekli bir çipset. Grafikler için her oyunu akıcı çalıştıran Mali-G72 GPU sunuluyor.

Galaxy M31, 2 Nano-SIM bağlantı noktasına ve VoLTE'ye ek olarak 4G'ye sahip. Depolama alanı yaklaşık 512 GB'a kadar genişliyor.

Yazılım cephesinde Samsung, Android 10'a ek olarak yeni Galaxy M31'e bir de One UI 2.0 eklemiş. Galaxy M31'de makul miktarda bloatware keşfettik. Kullanıcılar Google uygulamalarının yanı sıra, Netflix, Facebook, Candy Crush Saga ve Samsung Max gibi çözümlerin cep telefonuna önceden yüklendiğini bildirse de bize gönderilen modelde sadece Netflix'in olduğunu ve kaldırılamadığını gördük. Diğer kullanıcıların bildirdiği My Galaxy ve SamsungShop gibi uygulamalara rastlamadık. Zira My Galaxy'nin gün boyunca acil durum uyarıları verdiği için engellendiği bildiriliyordu.

Galaxy M31'de Dolby Atmos sadece kulaklık için geçerli. Koyu Mod ve Odak Modu yerli yerinde. Ekranı çift dokunma ile açma ve hareketli ekran görüntüsü gibi geleneksel işlevler var. Aynı şekilde ekran düğmelerini atarak tam ekran gezinmeye geçilebiliyor.

Samsung Galaxy M31 hızlı bir çipset ve 6 GB RAM ile geldiğinden telefonu kullanırken herhangi bir gecikme gözlemlemedik. Hatta bir amiral gemisi cihaz ile arasında çok az fark olduğunu gördük.

Samsung Galaxy M31'in pil ömrü

Parmak izi tarayıcı bu segmentte gözlemlediğimiz en hızlılarından. Ayrıca selfie kamerasının yüz onayı da işini iyi yapıyor. Web içeriğini AMOLED ekranda görüntülemek memnun edici. Full HD web içeriği izlemenize izin veren Widevine L1 desteği de var.

M31, AnTuTu'da 191.981 puan aldı. Galaxy M30s'den yaklaşık %10 daha hızlı.





Galaxy M31'de PUBG Mobile oynadık ve HD ayarlarda akıcı görüntü kalitesi elde ettik. 20 dakika oynadıktan sonra pilin sadece yüzde 4 azaldığını keşfettik. HD video testimizde cihaz 22 saat 31 dakika açık kaldı. Cihazı tüm gün kullanmamıza rağmen pil bizi yaklaşık 2 gün sorunsuz şekilde götürdü. Pil ömrü sizin için çok önemliyse Galaxy M31 kesinlikle yeterli.

Bizi en çok hayal kırıklığına uğratan detaysa kısa şarj kablosu oldu. Sadece 80 santim uzunluğunda ve muhtemelen daha uzun bir şarj kablosu satın almak isteyeceksiniz. Ancak her şarj kablosu ile çalışmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy M31 kameraları

Galaxy M31 arkada dört kameralı bir konfigürasyonun yanı sıra önde 32 megapiksel selfie kamerası sunuyor. Galaxy M31'deki ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğe ve f / 1.8 diyaframa sahip. Bu kamera varsayılan olarak 16 megapikselli çekimler yapar, ancak tam çözünürlüğe değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde, 123 derece görüş alanı ve f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı bir kamera da var. Diğer kameralar 5 megapiksel derinlik algılama birimi ve 5 megapiksel makro olarak sıralanıyor.

Galaxy M31'in 64 megapiksel kamerası sayesinde çekilen fotoğraflarda uzaklardaki metinler dahi okunabildi. Cihaz gerektiğinde anında HDR'ye geçiş yapabiliyor. Geniş açılı kameraya geçmek de basit ve daha geniş bir görüş alanı elde edersiniz. Bununla birlikte bu çekimlerde odaklanmanın daha zor olduğunu ve kenarlarda fıçı bükülmesi denilen, düz çizgilerin dış bükey hale gelmesi durumuna rastladık. Ancak normal gözler için fark neredeyse belirsizdir.

Galaxy M31, yakın çekimler yaparken konuları birbirinden başarıyla ayırabiliyor. Renkler ve dolayısıyla fotoğraf oldukça canlı. Bununla birlikte parlak renklerin bazen bilgi kaybına yol açtığını hissettik. Makro kamera açık havada uygun çekimler yapıyor, ancak kapalı alanda yüksek kalite düşüyor. Sonuçta çözünürlük olarak 5 megapiksel ile sınırlı.

Portre çekimleri mükemmeldi ve kamera uygulaması çekimden önce bulanıklık derecesini belirleme seçeneği sunuyor.

Düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda gece moduna geçmek kaydedilen fotoğraftaki granül efektini düşürüyor.

Galaxy M31 ile çekilen selfie'ler uygun aydınlatma olduğunda başarılı ancak azaltılmış ışıkta, yüksek kalitede bir miktar düşüş yaşanıyor. Amiral gemilerinde dahi görülen bir durum.

Video kaydı, arka kamera için 4K ve özçekim kameralar için maksimum 1080 p seviyede. Galaxy M31 gündüz çekim yaparken ışığı etkili bir şekilde yakalıyor. Geniş açılı kamerayı kullanan Süper Dengeli seçeneği görüntüyü sabitler ancak çözünürlük düşer ve yakınlaştırma yoktur. 4K'da görüntü sabitleme yok.

Sonuç

Samsung Galaxy M30'larla önemli bir başarı elde etti ve bu yüzden "bozuk değilse tamir gerekmez" mantığını izleyerek dört kamera, biraz daha hızlı çipset ve 2 GB fazladan RAM ile serinin son modelini yeniledi. Bunun yanı sıra cihazı önceden yüklenmiş Android 10 ile kutudan çıkardı.

Exynos 9611 kalifiye bir çipset ancak bu telefonun rakiplerini geride bırakması için daha iddialı bir işlemci sunması gerek. Yine de 6.000 mAh pil kapasitesi ile alternatifsiz bir pil ömrü performansı sunuyor.

