Android ve iOS: Apple Müzik Aboneliğini Sonlandırma





Apple Müzik uygulaması artık size yetersiz geliyorsa, Apple Müzik ödeme planınıza uygun değilse veya yeni bir müzik uygulaması keşfettiyseniz Apple Müzik aboneliğinizi Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızda sonlandırabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Apple Müzik Aboneliğini Sonlandırma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Apple Müzik Aboneliğini Sonlandırma

Apple Müzik, hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabilir. Bu uygulamayı kullanarak birçok sanatçı, müzik ve çalma listesine erişebileceğiniz gibi kendi çalma listenizi de oluşturabilirsiniz.

iOS

iOS'te Apple Müzik aboneliğini iptal etme işlemi için iki yöntem vardır. İlk yöntem, aboneliği uygulama ayarlarından sonlandırmaktır.

Uygulamayı ayarlarından sonlandırmak için ilk olarak Apple Müzik uygulamasını açın. Uygulama ana ekranında "Sizin İçin" sekmesine gidin ve ardından "Aboneliği Yönet" seçeneğine dokunun. Açılan ekranda "Aboneliği İptal Et" butonuna dokunun ve bu talebinizi onaylayın.





iOS'te Apple Müzik aboneliğini sonlandırmanın bir diğer yolu da cihazın Ayarlar bölümünden gerçekleştirilmektedir. Cihazın Ayarlar bölümüne girip Apple kimliğinize ardından açılan ekrandan da Abonelikler'e tıklayın. Burada bütün abonelikleriniz listelenecektir. Listeden, Apple Müzik'i seçin ve "Aboneliği İptal Et" diyerek işleme devam edin. En son aşamada ise bu isteğinizi kabul edin.

Android

Android cihazınızda Apple Müzik uygulaması aboneliğini iptal etmek için uygulamaya girin. Daha sonra uygulama ana ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve Hesap'a dokunun. Hesap ekranındaki seçeneklerden "Aboneliği Yönetme" başlığına ardından da "Aboneliği İptal Et" seçeneğine tıklayın.

Apple Müzik Aboneliğini Sonlandırma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!