iPhone 12 Pro 5G Tasarımı Sızdı, Yeni Kameralar, LiDAR Tarayıcı ve Diğer Yeni iPhone'lar





Apple, herhangi bir değişiklik yapmadan önce genellikle aynı iPhone kamera tasarımını iki yıl boyunca koruyor, ancak bu strateji 2020'de bırakıldı. Geçtiğimiz yıl iPhone 11 Pro ile üçlü kamera sisteminin tanıtılmasından sonra yeni bir sızıntı Apple'ın şimdi dördüncü sensörü eklemeye çalıştığını gösteriyor.

iPhone 12 Pro 5G tasarımı

Aşağıda görünen sızdırılmış çizim, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için üzerinde çalışılan yükseltilmiş kamera sistemini gösteriyor. Concepts iPhone tarafından yaklaşık bir hafta önce sızdırılmış bir iOS 14 yapısının içinde bulundu ve bugün @Choco_bit tarafından gün ışığına çıkarıldı.

Bulgu çeşitli kaynaklar tarafından doğrulandı. Zira iOS 14 yapısının içinden çıkması zaten iddiaların temelli olduğuna işaret ediyor. Üzücü olansa Apple'ın hala devasa çentikten vazgeçmemesi.

Ana kamera ve telefoto atıcı eskisiyle aynı yerde kalıyor ve belki de Apple'ın daha büyük sensörleri dahil etme planının bir parçası olarak lenslerin biraz büyüdüğü görülüyor.

Ultra geniş açı korunmuş ancak şimdi sağ üst köşeye itilmiş. Bu sensörle ilgili ayrıntılar şu anda az, ancak planlanan iyileştirmeler Gece Modu ve görüntü sabitleme olarak sıralanıyor.

Apple'ın kameraları yeniden düzenleme kararı cihaza LiDAR Scanner'ı eklemenin bir sonucu olabilir. Scanner ilk kez 2020 iPad Pro'ya eklendi, ancak iPhone 12 Pro'daki sürüm daha büyük görünüyor, yani daha güçlü olabilir.

Bu da Apple'ın planladığı AR deneyimlerini daha da geliştirmelidir. Tarayıcı tarafından toplanan veriler, arka plan bulanıklığının olabildiğince kesin olmasını sağlamak için Portre Modu ile de kullanılabilecek.

Daha küçük çentik veya USB-C beklemeyin

Yeni LiDAR Tarayıcı'ya yer açmak için Apple'ın LED flaşı ve mikrofonu da hareket ettireceğini gösteriyor. Özellikle, LED flaş şimdi doğrudan kare şekilli kamera modülünün ortasına oturuyor ve mikrofon alt kenar boyunca ortalanıyor.





Ne yazık ki, söz konusu taslak Apple'ın iPhone 12 Pro için ne planladığı hakkında başka bir şey göstermiyor. Ancak raporlara göre iPhone 11 Pro ile karşılaştırıldığında tek fark olabilir.

Apple'ın çentiği ortadan kaldırmaya çalıştığına inanılıyor, ancak kullanmayı umduğu teknoloji iPhone 12 Pro için zamanında hazır olmayacak. Dolayısıyla iPhone satışlarının 2020'de de düşmeye devam edeceği görülüyor.

Diğer yeni iPhone'lar

Apple'ın iPhone 13 Pro Max ile portsuz bir iPhone sunacağı düşünülüyor.

5G ağlarını standart olarak desteklemesi beklenen 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max, COVID-19 gecikmeleri nedeniyle Ekim ayının sonundan veya Kasım ayının başından itibaren kullanıma sunulmalı.

Bu modellere, popüler iPhone 11'in yerine geçecek olan 5.4 inç iPhone 12 ve 6.1 inç iPhone 12 Plus eşlik edecek

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