



Daha önce iPhone 9 olarak bilinen iPhone SE, Apple'ın Mart ayında çıkarması beklenen ancak mevcut pandemi nedeniyle geriye itilen ve şimdi 15 Nisan'da geleceği iddia edilen yeni iPhone'dur.

iPhone 9 / iPhone SE (2020) Gerçekten 15 Nisan'da Geliyor mu?

Çinli e-posta servisi JD'nin web sitesinde telefon için yeni bir web sayfası hazırlandığı ortaya çıktı ve şimdi iPhone 9'un gerçekten de 15 Nisan'da gelebileceği gerçeği güçlendi. İlginç bir şekilde sayfada cihazdan iPhone SE (2020) olarak değil, iPhone 9 olarak bahsediliyor.

Sayfa herhangi bir spesifikasyona (5G olmaması ve Lightning şarj yuvası bulunması dışında) referans vermiyor ve bir çıkış tarihi de belirtmiyor. Bununla birlikte, telefonun gerçekten de yakında geleceği iddiasını sağlamlaştırıyor.

iPhone SE (2020), 4.7 inç ekranlı (2020'ye meydan okuyan çerçevelerle) bir telefon, Touch ID ana ekran düğmesi, Apple A13 Bionic yonga seti, arkada tek bir 12MP kamera ve yaklaşık 399 dolar fiyatla iPhone 8'in yeniden tasarlanmış hale denebilir.





Söylentiye göre Apple, tüm 2017 modelleri geri getirecek olan 5.5 inçlik bir iPhone 9 Plus da hazırlıyor.

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