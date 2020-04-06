



S Pen çok hassas olduğundan ve 4096 basınç seviyesine sahip olduğundan, bir bilgisayara bağlandığında Note 10 ile birlikte oldukça etkili bir şekilde kullanılabilir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Samsung Galaxy Note 10'u Çizim Tableti Yapmak

Öncelikle, Galaxy Note 10'unuza VirtualTablet adlı bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Burada reklamları olan ücretsiz sürüm ile reklamsız ücretli sürüm var. Yeterince beğendiyseniz, ücretli sürümü alabilirsiniz.

VirtualTablet'i Note 10'unuza yükledikten sonra, sunucu uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Buna "Windows için VirtualTablet Sunucusu" bölümünden ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızda yoksa, Microsoft'un .NET framework 4.0 veya daha yüksek bir sürümünü indirip yüklemeniz de gerekebilir.

Yöntem 1: Wi-Fi üzerinden bağlanma

Bilgisayarınıza Wi-Fi ile bağlanmak istiyorsanız, hem Note 10'unuzun hem de bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun ve daha önce yüklediğiniz Windows için VirtualTablet sunucusu uygulamasını açın. Note 10'unuzda VirtualTablet uygulamasındaki "Wi-Fi" sembolüne ve ardından "Bağlan" a dokunun. Note 10'unuz PC'nizle otomatik olarak eşleşmelidir. Herhangi bir nedenle çalışmazsa, PC'nizin IP adresini manuel olarak girerek bağlantı kurmayı deneyebilirsiniz.

Yöntem 2: Bluetooth

Bluetooth üzerinden bağlanmak için Note 10'unuzu bilgisayarınızla eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, telefonunuzdaki VirtualTablet uygulamasını açın, "Bluetooth" simgesine dokunun ve listeden bilgisayarınızın adını seçin. Sunucu uygulamasının bilgisayarınızda da çalıştığından emin olun.





Yöntem 3: USB

USB ile bağlanmak diğer yöntemlerden biraz daha karmaşıktır, bu nedenle Bluetooth veya Wi-Fi'ye bağlı kalmanızı öneririz. Yine de, kablolu bir bağlantı istiyorsanız, Not 10'da USB hata ayıklamayı etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için Ayarlar> Telefon hakkında> Yazılım bilgileri'ne gidin ve "Yapı numarası" alanına birkaç kez dokunun. Şimdi geliştirici olduğunuzu belirten bir tebrik mesajı göreceksiniz. Tebrikler o zaman! Şimdi ana Ayarlar ekranına geri dönün, en alta kaydırın ve "Geliştirici seçenekleri" adlı yeni bir seçenek göreceksiniz. Buna dokunun ve "USB hata ayıklamasını" etkinleştirin. Bunu yaptıktan sonra, telefonu bir kablo ile bilgisayarınıza bağlayın, "Bağlan" a dokunun ve Windows'daki Server uygulamasını başlatın.

Popüler uygulamalar:

Adobe Photoshop

Fresh Paint

Bamboo Paper

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum