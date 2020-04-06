



Hızlı kaydırma, bazı kullanıcılar için sağlam bir dayanak noktası ve temel bir özellik olmuştur. Swype klavyesi tarafından 5 yıldan fazla bir süre önce popüler hale getirildi, hızla diğer birçok indirilebilir klavyenin özelliği haline geldi – SwiftKey, TouchPal, Chrooma ve diğerleri gibi. O kadar popüler oldu ki, birinci taraf üreticiler tarafından da örnek alındı ​​- Google'ın kendi Gboard'u bile kaydırarak yazmayı destekliyor.

Samsung Galaxy S20'de Kaydırarak Yazmayı Açmak

Ve biliyor musun? Samsung Klavye de öyle!

Ancak özellik varsayılan olarak kapalıdır. Merak etmeyin aşağıdaki şekilde etkinleştirebilirsiniz:

Ayarlar → Genel yönetim → Dil ve giriş'e gidin

Şimdi, Ekran klavyesine gidin → Samsung Klavye → Kaydırma, dokunma ve geri bildirim

Burada Klavye Akıllı Kontrolleri menüsünü göreceksiniz. Bunu açın ve kaydırdığınızda klavyenizin ne yapmasını istediğinizi seçin.





Gördüğünüz gibi üç seçeneğiniz var. Seçenek 1, klavyeyi kaydırdığınızda hiç tepki vermeyeceği anlamına gelir. Seçenek 2 hızlıca kaydırmaya izin verir. Seçenek 3, bir fare altlığı gibi klavyeyi kaydırarak metin imlecinizi kontrol etmenize olanak tanır – iOS'taki 3D Dokunmatik imleç gibi veya dizüstülerdeki touchpad gibidir.

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