



Digital Chat Station 192MP görüntü sensörü ve Snapdragon 765G (SM7250) çipseti olan bir telefonu açığa çıkardı. Cihaz gelecek ay geliyor.

192 MP Kameralı ve Snapdragon 765G Çipsetli Telefona Hazır Olun

Samsung'un halihazırda büyük bir 150 MP 1 inç sensör üzerinde çalıştığı bildiriliyordu ve Xiaomi'nin bunu ilk kez kullanacağı söyleniyordu. Zira Xiaomi 108 MP sensörlü bir telefonu piyasaya süren ilk firma oldu. Ancak 150MP sensörleri bu kez de Oppo ve vivo telefonlarda ilk kez 2021'de görebileceğiz.

Snapdragon 765G yongası, bunun premium bir orta sınıf telefon olacağını ve 192 MP kameranın ise bir Mi Note, Reno veya vivo Z telefonda bulunacağını açıkça ortaya koyuyor. 765G ile gelen bir Motorola Edge var, bu yüzden ihtimaller bu cihazdan yana (ancak Edge+ 108 MP bir sensöre sahip olacak, bu yüzden artı olmayanın daha yüksek kameralı olacağından şüpheliyiz).

Yonga setinin özellikleri 192 MP kameraları kendi başına destekleyebilecek kadar güçlü, yani harici yongalara gerek olmayacak.





192 MP sensörünün kendisi hakkında çok fazla şey bilinmemektedir, ancak söylentiye göre eğer 150 MP sensör gibi piksel bindirme yapıyorsa (9'a 1) o halde 21MP fotoğraflar üretecektir. Alternatif olarak, 16'ya 1 bindirme yapıyorsa çözünürlüğü klasik 12 MP'ye gerileyecektir. Samsung'un 192MP sensörünü ürettiğinden emin değiliz, ancak Sony ve OmniVision henüz 100MP'nin üzerine çıkamıyor.

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