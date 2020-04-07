Instagram'da Hikaye Gönderme Çalışmıyor, Çözümü





Aşağıdaki çözüm yöntemlerinden herhangi birini denemeden önce hikaye oluşturma ekranından çıkın ve bir kez daha göndermeyi deneyin. Eğer çözüm olmazsa aşağıdaki yöntemlere başvurun.

Hatayı Düzeltecek Güncellemeyi Bekleyin

En yaygın senaryolardan biri bazen yeni bir Instagram güncellemesinin uygulama ayarlarını bozması ve hikaye gönderememe gibi problemlere yol açmasıdır. Uygulama sayfasını okuyun ve başkaları da bu soruna sahip mi görün.

İnternet Bağlantınızı Yeniden Başlatın

İnternet kararsızlığı probleme neden olabilir. Wi-Fi veya normal internet bağlantınızı devre dışı bırakın ve en az 10 saniye bekleyin. Sonra tekrar başlatın. Hemen her modemin arkasında bunun için uygun bir tuş vardır.

Instagram Uygulamanızı Yeniden Başlatın

Bazen, basit bir yeniden başlatma sorunu çözebilir. Sadece uygulamayı kapatın. Bir Android telefonda bunu ana ekran düğmesine çift basarak ya da aşağıdan yukarıya sürükleyerek yapabilirsiniz. iPhone için de benzerdir.





Instagram Uygulamanızı Durmaya Zorlayın

Uygulamayı durmaya zorlamak ve tekrar başlatmak için:

Akıllı telefonunuzun Ayarlar'ına erişin.

Uygulamalar'ı bulup seçin.

Instagram'ı bulun.

Zorla durdur ve sadece durdur butonuna basın.

Bu adımları tamamladıktan sonra tekrar Instagram hikayesi göndermeyi deneyin.

Instagram Uygulamanızı Güncelleyin

Uygulamanız çok önce yüklenmişse, uygulamanın en son sürümünü yüklemeniz gerekir. Play Store ya da App Store'dan yapabilirsiniz.

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