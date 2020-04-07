



Apple Watch, akıllı saat teknolojisinde sadeliği ve şıklığıyla bir çığır açarken özellikleri de bu cihazın albenisi oldu. Apple Watch'a sahipseniz bu cihaza bir arkadaşınızın dokunmasını bile istemezsiniz. Peki ya Apple Watch'unuz kaybolursa? Bu yazımızda da sizlere kaybolan Apple Watch'u bulma hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Kaybolan Apple Watch'u Bulma

Kaybolan Apple Watch'u hem iPhone'da hem de bilgisayarınızda bulabilirsiniz. İlk olarak bu işlemi iPhone'da nasıl gerçekleştirebileceğinize bakalım.

iPhone'unuzda, kayıp Apple Watch'unuzu arama işlemi için ilk olarak Beni Bul uygulamasına girin. Ardından Cihazlar sekmesine tıklayın ve buradan Apple Watch'unuzu seçin. Apple Watch'unuzun konum özelliği açıksa, Beni Bul uygulaması haritada cihazınızın yerini size gösterecektir.

Apple Watch'unuzun yerini haritadan takip ederek bulun ve uygulamadaki Ses Çal'a tıklayarak Apple Watch'u bulasıya kadar sesi takip edin. Sesi durdurmak için Apple Watch'u bulduğunuzda saatteki "Durdur" seçeneğine tıklayabilirsiniz.





Bilgisayarınızı kullanarak Apple Watch'unu bulmak için ise ilk olarak bilgisayarınızdan icloud.com adresine gidin ve buraya iCloud bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın. Açılan ekrandaki seçeneklerden "iPhone'u Bul" seçeneğine gidin. Açılan haritada Apple Watch'unuzun konumunu bulabilirsiniz.

Ayrıca icloud.com üzerinden iPhone'u Bul'a girdiğinizde bir başkasının cihazınızı bulmasını ve size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ise Cihazlar sekmesine dokunun ve Apple Watch'unuzu seçin. Açılan çekmece ekranını aşağı doğru kaydırın ve Kaybolan Olarak İşaretle seçeneğine dokunun. Son olarak da cihazınızı bulan kişinin size ulaşabileceği telefon numarasını da buraya ekleyerek İleri'ye tıklayın ve Apple Watch ekranında görünmesini istediğiniz mesajı da ekleyerek bu pencerenin sağ üst köşesindeki Etkinleştir tuşuna basın.

Kaybolan Apple Watch'u Bulma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!