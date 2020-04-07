



Kirin 985, HiSilicon 5G modeme sahip ve Kirin 990 5G yerine Honor 30'u çalıştıracak olan yeni bir yonga seti. Çip hakkında çok az şey biliniyordu, ancak AI Benchmark'ın yeni ortaya çıkan sonuçları CPU ve NPU'nun kompozisyonunu gösteriyor.

Kirin 985, Kirin 820 ve Dimensity 1000 Karşılaştırması

Kirin 985, sadece bir ana çekirdeğe, üç büyük ve dört küçük çekirdeğe sahip olacağı için Kirin 820'ye benzer. Karşılaştırma için, amiral gemisi Kirin 990 (4G ve 5G) 2 + 2 + 4 konfigürasyonuna sahipti.

Her üç çip de aynı CPU çekirdeklerini kullanıyor yani Cortex-A76 ve A55. Daha ayrıntılı bir görünüm için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.



Kirin 820 Kirin 985 Kirin 990 4G Kirin 990 5G Ana çekirdek 1x A76, 2.36GHz 1x A76, 2.58GHz 2x A76, 2.86GHz 2x A76, 2.86GHz Büyük çekirdek 3x A76, 2.22GHz 3x A76, 2.40GHz 2x A76, 2.09GHz 2x A76, 2.36GHz Küçük çekirdek 4x A55, 1.84GHz 4x A55, 1.84GHz 4x A55, 1.86GHz 4x A55, 1.95GHz

Huawei tarafından tasarlanan Da Vinci çekirdeklerini kullanan NPU da dikkat çekiyor. Kirin 985, 820 yongasına kıyasla AI hesaplama performansını iki katına çıkaran çift çekirdekli bir NPU'ya sahip olacak.

CPU'nun daha yüksek saat hızlarına dikkat edin zira tıpkı Kirin 990 5G gibi 7nm+ EUV ile üretildiklerini gösteriyor. Kirin 820 ve 990 4G eski 7nm DUV işlemi kullanılarak üretildi.





İşlem ve saat hızları ne olursa olsun, Kirin 985, AI Benchmark'taki MediaTek Dimensity 1000'den daha iyi performans gösterdi (dört Cortex-A77 çekirdeğine ve dolayısıyla daha hızlı CPU performansına sahip).

Bu kriter şu an için gizemde kalan GPU'yu ele almıyor.

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