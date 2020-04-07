



Lansmanından dört yıl sonra, Galaxy S7 ve S7 edge artık resmi Samsung yazılım desteğinden mahrum bırakılıyor. Her iki telefon da üç ayda bir güvenlik güncellemesi alma döngüsündeydi ve geçen ay Mart 2020 güvenlik düzeltme ekini aldı ancak cihaz bugün itibariyle Samsung'un Android Güvenlik Güncelleştirmeleri veritabanından çıkarıldı. Galaxy S7 active hala listede ancak muhtemelen o da kısa sürede kaderine terk edilecek. Bununla beraber artık ikinci Galaxy S7'ler de önemli oranda ucuzlayacak.

Samsung Galaxy S7 ve S7 edge Kaderine Terk Edildi

S7 ve S7 edge 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow ile piyasaya sürüldü ve Android 8.0 Oreo ile 2018'e kadar iki tam Android sürümü güncellemesi aldı. Bundan sonra Samsung, geçen aya kadar güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam etti. Yine de, Android dünyasında 4 yıllık yazılım desteği nadirdir ve Samsung'un satın alma sonrası mükemmel müşteri desteği sağlama çabalarının bir kanıtıdır.

Galaxy S7 özellikleri:

190.000 AnTuTu v8 puanı

4 GB RAM, 3000 mAh pil

5.1 inç, Super AMOLED, 2560 x 1440 ekran

Galaxy S7 edge özellikleri:





190.000 AnTuTu v8 puanı

4 GB RAM, 3600 mAh pil

5.5 inç, Super AMOLED, 2560 x 1440 ekran

Galaxy S7 active özellikleri:

200.000 AnTuTu v8 puanı

4 GB RAM, 4000 mAh pil

5.1 inç, Super AMOLED, 2560 x 1440 ekran

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