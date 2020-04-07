SoundCloud'ı MP3'e Dönüştürmek İçin Servisler





SoundCloud yaklaşık 20 yıl önce piyasaya sürüldü ve o zamandan beri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı kendine çekti. PC, Android ve iPhone'larda ücretsiz dinlenebiliyor. Peki SoundCloud nasıl MP3'e çevrilebilir? O müziği başka bir uygulamadan indirirsiniz.

SoundHound Music Search and Play (Android)

Bu uygulama sadece parçaları indirmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki herhangi bir müziği de tanır. Dahili bir ses tanıma özelliğine ev sahipliği yapar ve şarkı satın almak için de kullanılabilir. SoundHound Music Search & Play canlı şarkı sözlerini görüntüler ve sanatçı resimlerine ve biyografilerine de erişmenizi sağlar. Android telefonlarda Soundcloud'daki bir müziği MP3 olarak indirmenizi sağlar.

SoundCloud Downloader Pro (iOS)

Kullanıcılar, uygulamanın içinde çevrimdışı dinleme için mevcut olan herhangi bir dosyayı indirilebilir ve kişisel çalma listeleri oluşturabilir. Şarkı, sanatçı veya kullanıcı adına göre müzik arayın. Uygulama, indirmenize izin verilen parçaları aramanıza izin verir. Kullanıcılar tüm dosyaları bulmayı deneyebilir ancak bazılarını indirmek mümkün değil. iOS telefonlarda SoundCloud'ı MP3 olarak indirmenizi sağlar.





SoundCloud Downloader (PC)

SoundCloud şarkılarını indirmenin basit bir yolu bu çevrimiçi müzik indiricisini kullanmaktır. Bu araç SoundCloud şarkılarını MP3 olarak çevirebilen çevrimiçi bir video ve ses indiricisidir.

SoundCloud'dan indirmek istediğiniz müziği bulun.

"Paylaş" a dokunun ve ardından şarkının URL'sini Paylaş penceresine kopyalayın.

VidPaw.com'a gidin. SoundCloud URL'sini boşluğa yapıştırın. "Başlat" a dokunun.

Birkaç saniye içinde şarkı MP3 formatında yüklenir.

Parçayı SoundCloud'dan bilgisayarınıza almak için "İndir" e basın.

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