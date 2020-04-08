



Antutu şimdi dünyanın en iyi 10 amiral gemisi akıllı telefonu için Mart grafiğini yayınladı. Veriler 1 Mart – 31 Mart tarihleri ​​arasında toplanmış ve gösterilen puanların ortalaması alınmıştır. Bu rakamlar, küresel olarak piyasaya sürülen akıllı telefonlar için Antutu Benchmark 8 üzerinde yapılan 1000'den fazla testi kapsamakta.

2020 Mart'ın En Hızlı Telefonları

Listedeki ilk 10 cihazın altısı Samsung Galaxy S20 modellerini kapsıyor. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip Galaxy S20 Ultra 5G en üst sırada yer alıyor. Galaxy S20+ ikinci sırada ve Exynos 990'lı ikinci S20 Ultra 5G üçüncü sırada. Galaxy S20+ yeniden 4. sırada Exynos ile görünüyor.

Listede iki Galaxy S20 sürümü daha var ve hepsi Exynos 990'ı çalıştırıyor. Asus ROG Phone II, OnePlus 7T'nin sekiz ve realme X2 Pro'nun dokuz numaraya girmesiyle beşinci sırada yer alıyor. OnePlus 7 Pro ilk 10'a giriyor.

Antutu aynı zamanda dünya çapında aynı dönemde en iyi performansı gösteren ilk 10 orta sınıf akıllı telefonu da açıkladı. Grafiğin tepesinde Redmi Note 8 Pro var – bu telefon MediaTek Helio G90T'yi çalıştırıyor. Orta sınıfta sonraki altı cihazın hepsi Snapdragon 730 veya 730G tarafından destekleniyor.





Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A71, realme X2, Mi Note 10 ve Galaxy A80 bu listede iki ila yedi arasında yer alıyor. Son üç cihaz Snapdragon 712 – Realme Q, Realme XT ve Xiaomi Mi 9 SE tarafından destekleniyor.

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