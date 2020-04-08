Forza Street iOS ve Android Telefonlara Geliyor





Popüler simülasyon yarış oyunu serisi, 5 Mayıs'ta iOS ve Android için çıkış yapıyor. Yarışlarda yarışmanın yanı sıra, oyunda otomobil koleksiyonu oluşturmak ve yükseltmek mümkün olacak. Oyunun bir Windows 10 sürümü var ve bu oyun ile mobil bağlantı arasındaki ilerleme senkronize edilecek.

Forza Street Artık iOS ve Android Telefonlarda

Öncelikle mobil bir oyun olan Forza Street, konsoldaki Forza oyunlarından daha basit olacak ve ikonik gerçekçiliğini mobil dostu olmak lehine geride bırakacak, ancak yine de yarışlar bağlayıcı olacak ve etkileyici görseller sunulacak. Yarışlar hareket halindeyken hızlı bir oyun oynamak için yeterince kısa olacak.

Ayrıca muhtemelen araçların kilidinin açılması ve yarış yoluyla yükseltmelere daha hızlı bir alternatif olarak uygulama içi satın alımların dahil edilmesini beklemek mantıklıdır. Oyunda oyun içi krediler ve altın mevcut, bunlar gerçek parayla satın alınabiliyor.

Microsoft'un açıkladığı gibi, ilk çıkış ayında Forza Street'i oynayan oyuncular, belirtilen bir miktar oyun içi kredi ve altın ile birlikte, kesin bir miktar belirtilmeden nadir bir 2017 Ford GT içeren bir Founder's Pack hediyesi alacaklar.





Forza serisi 2005'ten bu yana piyasaya sürülüyor, ilk oyunu orijinal Xbox ile sunuldu. O zamandan beri Forza oyunları Microsoft'un konsolu için vazgeçilmez hale geldi ve Need for Speed'in arcade havasına kıyasla gerçekçi bir yarış deneyimi arayan oyunculara hitap etti. Forza, Microsoft için milyar dolarlık bir başarı ve en yüksek hasılat yapan video oyunu serilerinden biri olarak kabul edilir.

Forza Street hem Google Play hem de Samsung Galaxy Store'da Android kullanıcıları için ön kayda açıldı.

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