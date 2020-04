HomePod'a Alarm Kurmak ve Alarmları Silmek, Yönetmek

HomePod ile oluşturulan alarmlar senkronize olmaz. Örneğin alarmlar iCloud aracılığıyla birden fazla cihazda gösterilmez. HomePod'unuz kullanılarak oluşturulan alarmlar Mac'inizde, iPhone'unuzda veya diğer cihazlarınızda belirmez ve bunun tersi de geçerlidir.

HomePod'da Birden Fazla Alarm Kurmak

HomePod ile birden fazla alarm nasıl ayarlanır? Özel bir alarm veya tekrarlayan bir alarm ayarlamak için standart Siri ses komutlarını kullanın.

"Hey Siri, bir alarm kur."

Bir alarm ayarlamak için mutlak ve göreli zamanların kullanımına ilişkin bazı örnekler de vardır:

"Hey Siri, 14:00 için bir alarm kur."

"Hey Siri, 15 dakika boyunca bir alarm ayarla."

"Hey Siri, bir saatliğine alarm kur."

"Hey Siri, şu andan itibaren sekiz saatliğine alarm kur."

"Hey Siri, yarın saat 5 için bir alarm ayarla."

HomePod, tekrarlayan alarmları da destekler.

"Hey Siri, her Pazar sabah 6:15 için bir alarm ayarla."

"Hey Siri, her iş günü öğlen için bir alarm ayarla."

"Hey Siri, her hafta sonu saat 10.00 için bir alarm ayarla."

"Hey Siri, 16:45'te her Pazar tekrar eden bir alarm ayarla."

Yatmadan önce Siri'den sizi sabah uyandırmasını isteyin:

"Hey Siri, yarın sabah 6:30'da beni uyandır."

"Hey Siri, beni 2 saat içinde uyandır."

Alarmınız sabah erkenden çaldığında, ancak biraz daha uzun süre yatakta kalmak istediğinizde, "Hey Siri, ertele" diyerek alarmı kolayca erteleyebilirsiniz.

Kullanışlı bir geri sayım özelliği sunan zamanlayıcıların aksine, ne yazık ki HomePod'unuzda ve diğer Apple cihazlarda böyle bir şey yoktur.

Alarmlara Bağlam Ekleme, Silme ve Düzenleme

Ses komutlarını, aşağıda yer alan yarım düzine örnekteki gibi hatırlatıcı benzeri bir dille değiştirerek alarmlarınıza bağlam ekleyebilirsiniz.





"Hey Siri, egzersiz alarmı ayarla."

"Hey Siri, kediyi beslemem için 18:00'e alarm ayarla."

"Hey Siri, tavuğu 45 dakika içinde fırından çıkarmam için bir alarm kur."

Bunu yaptığınızda alarmınız buna göre etiketlenir, bu da daha kolay hatırlamanızı sağlar.

Daha da önemlisi, etiketli bir alarmın olması Siri'nin o alarmın ne olduğunu sesli okumasına izin verir.

Benzer komutlarla alarmları silebilir veya değiştirebilirsiniz.

Ev Uygulamasında Alarmları Yönetme

HomePod'unuzdaki alarmlar Ev uygulamasında da oluşturulabilir, silinebilir, yönetilebilir ve düzenlenebilir.

1) iOS 11.2.5 veya üstü ile iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki Ev uygulamasını açın.

2) Home veya Odalar sekmesinde HomePod'unuza uzun dokunun veya 3D ile basın.

3) Sol alt köşedeki Alarmlar'a dokunun.

4) Sol üst köşedeki Düzenle'ye dokunun.

