



Samsung Galaxy A51 Hard Reset işlemi için gereken adımları listeleyeceğiz. Bu adımları doğru şekilde uygularsanız telefonunuzun baştan sona sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A51 Hard Reset İşlemi

Öncelikle telefonunuzu kapatmanız gerek. Güç tuşuna basılı tutun, karşınıza çıkan ekranda Kapat seçeneğine basın ve bekleyin.

Recovery mode'a girebilmek için Ses yükseltme ve Güç tuşuna aynı anda baskı uygulayın.

Recovery ekranında Ses tuşlarını kullanarak Wipe data/factory reset adlı seçeneğin üstüne gelin ve Güç tuşuna basın.





Sonrasında karşınıza gelen uyarıda Yes seçeneğine Güç tuşu ile onay verin. İşlem çok kısa sürecektir.

Sıfırlama işlemi gerçekleştikten sonra yapacağınız başka bir işlem yoksa telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Telefonunuzu yeniden başlatmak için Reboot system now seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın. Aklınıza takılan soruları akillitelefon.com/forum sayfamızı ziyaret ederek bize sorabilirsiniz.