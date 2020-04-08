



Samsung, insanların büyük ekranlı modern akıllı telefonları tek elle kullanmalarını kolaylaştırmaya çalışıyor. İşleri kolaylaştırmak için yeni cihazlarında tüm kontrolleri ekranın alt kısmına yoğunlaştıran One UI 2.1'i tanıttı.

Samsung Telefonda Sanal Fare İmleci Kullanmak

Şimdi, XDA Developers, Samsung'un kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellik hakkında bizleri bilgilendiriyor. Bu gelişme One Hand Operation+ modülüne gelen güncellemenin bir parçası. Bilmeyenler için, Samsung tarafından geliştirilen ve şeffaf hale getirilebilen bir gezinme panelidir ve telefonun çok çeşitli hareketlerle kontrol edilmesini sağlayan çok kullanışlı bir uygulamadır.

Samsung'un bu uygulamasıyla örneğin Samsung Galaxy S20 Ultra veya Note 10+ cihazınızda sanal bir imleçle gezinebilirsiniz.

Yeni güncelleme tek elle daha kolay kullanım için büyük ekranda ulaşılabilirliği artıracak bir "Sanal İmleç" sunuyor. Bu seçenek, büyük 6.9 inç ekranı ile yeni Galaxy S20 Ultra veya 6.3 inç ekranı ile Galaxy Note 10+ kullanıcıları için çok kullanışlı olacaktır.





One Hand Operation+ uygulamasının en yeni sürümü v3.2.43'tür ve Google Play Store'dan ve Samsung Galaxy Store'dan indirilebilir.

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