



Sony, yaklaşmakta olan Playstation 5 konsoluna dair ipuçları vermeye devam ediyor ve şimdi DualShock'a kıyasla tasarım açısından radikal bir değişim olan DualSense denetleyicisini görüyoruz.

Sony PlayStation 5 DualSense Kontrolcüsü Tanıtıldı

İki tonlu bir tasarıma geçiş ile Sony şimdi DualShock'a beyaz ağırlıklı parçalar yerleştirmiş gibi görünüyor. Yeni DualSense ergonomi anlamında selefinden biraz daha iyi görünüyor ancak bundan denemeden emin olamayız. Ayrıca, Sony denetleyicinin "göründüğünden daha küçük hissettiğini" belirtiyor.

DualSense'te bazı ince, ancak potansiyel olarak önemli ayarlamalar var; tetiklerin açısında ve kavrama şeklinde de küçük değişiklikler mevcut. Bilinen Sony dokunmatik yüzeyi hala yerli yerinde ancak biraz genişletilmiş görünüyor.

"Paylaş" düğmesi artık yok, daha kolay ve modern içerik oluşturma vaadiyle tam özellikli bir "Oluştur" düğmesi eklenmiş.





DualSense'e dair heyecan verici olan bazı yeni özellikler de var. Artık kulaklık olmadan sesli sohbet için kullanılabilecek yerleşik bir mikrofon sunuluyor. Örneğin, bir sesi optimize etmek adına müzikçaların bir odadaki konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabiliyor.

Sony ayrıca dokunma hissine de odaklanıyor. DuaSense denetleyicisi yalnızca gelişmiş dokunsal titreşim geri bildirimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda yeni uyarlanabilir tetikleyiciler de içerir. Görünüşe göre DualSense üzerindeki L2 ve R2 düğmeleri, belirli oyun içi olaylara daha doğal tepki vermek ve farklı duyumları iletmek için gerginliklerini ve geri bildirimlerini dinamik olarak değiştirilebiliyor. Küçük ancak oldukça etkileyici bir özellik.

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