



Lansmanından yaklaşık beş ay sonra, sonunda Google Stadia ücretsiz deneme sürümüne sahip oluyoruz. Google bugün, oyun akışı hizmeti için şu anda desteklenen 14 ülkeye iki aylık ücretsiz Stadia Pro erişimi sunacağını duyurdu. Söz konusu Stadia ücretsiz denemesi bugün başlayacak ve önümüzdeki 48 saat içinde tamamen kullanılabilir olacak, bu nedenle ücretsiz deneme sürümü tam anlamıyla kullanıma sunulmadan önce kısa bir süre daha beklemek gerekebilir.

Google Stadia Pro Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

Stadia Pro'nun iki aylık ücretsiz süresi içerisinde dokuz oyuna erişim veriliyor:





Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks On Stacks (On Stacks)

GRID

Destiny 2: The Collection

Thumper

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Kullanıcılar ayrıca, yakın zamanda çıkan Doom Eternal da dahil olmak üzere Stadia hesaplarında oynamak için ek oyunlar satın alabiliyor. Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, kullanıcılar aylık 9,99 ABD doları karşılığında Stadia Pro'ya erişmeye devam edecek. Ücretsiz deneme süresi bitmeden Stadio Pro aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal etmeyi ve hiçbir şey ödememeyi seçebilirsiniz (satın alınan ekstra oyunlar hariç).

Adımlar