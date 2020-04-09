Lansmanından yaklaşık beş ay sonra, sonunda Google Stadia ücretsiz deneme sürümüne sahip oluyoruz. Google bugün, oyun akışı hizmeti için şu anda desteklenen 14 ülkeye iki aylık ücretsiz Stadia Pro erişimi sunacağını duyurdu. Söz konusu Stadia ücretsiz denemesi bugün başlayacak ve önümüzdeki 48 saat içinde tamamen kullanılabilir olacak, bu nedenle ücretsiz deneme sürümü tam anlamıyla kullanıma sunulmadan önce kısa bir süre daha beklemek gerekebilir.
Google Stadia Pro Nasıl Ücretsiz Kullanılır?
Stadia Pro'nun iki aylık ücretsiz süresi içerisinde dokuz oyuna erişim veriliyor:
- Serious Sam Collection
- Spitlings
- Stacks On Stacks (On Stacks)
- GRID
- Destiny 2: The Collection
- Thumper
- Gylt
- SteamWorld Dig 2
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
Kullanıcılar ayrıca, yakın zamanda çıkan Doom Eternal da dahil olmak üzere Stadia hesaplarında oynamak için ek oyunlar satın alabiliyor. Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde, kullanıcılar aylık 9,99 ABD doları karşılığında Stadia Pro'ya erişmeye devam edecek. Ücretsiz deneme süresi bitmeden Stadio Pro aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal etmeyi ve hiçbir şey ödememeyi seçebilirsiniz (satın alınan ekstra oyunlar hariç).
Adımlar
- Stadia Pro'nun ücretsiz deneme teklifinden yararlanmak için Stadia.com adresine gidin ve Gmail hesabınızla kaydolun.
- Bundan sonra, Android veya iOS için Stadia uygulamasını yükleyin. Uygulama, ücretsiz oyunları oynamak ve ek oyunlar satın almak için kullanılır.
- Bundan sonra, uyumlu bir cihazınız olduğu sürece Stadia oyunlarını anında oynamaya başlayabilirsiniz. PC ve Chrome OS tablet sahipleri de Stadia.com'a gidebilir ve fare ve klavye ile en sevdikleri oyunları oynamaya başlayabilirler. Pixel akıllı telefonlar veya desteklenen Android telefonları olan kullanıcılar da Wi-Fi üzerinden denetleyici ile oynayabilirler.