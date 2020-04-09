



Geçmişte Huawei ve Samsung gibi birkaç akıllı telefon markasının müşterileri aldatmak adına yıllardır benchmark puanlarında hile yaptığını görmüştük. Ancak yeni bir rapor yonga seti üreticisi MediaTek'in artık de bu puanlarla oynadığını gösteriyor.

MediaTek'in Test Puanlarında Hile Yaptığı Ortaya Çıktı

Anandtech, Helio P95 ile çalışan Oppo Reno 3 Pro (Avrupa versiyonu) ile Dimensity 1000L ile çalışan Oppo Reno 3 (Çinli model) arasındaki benchmark puanlarını karşılaştırdı ve garip gerçeği ortaya çıkardı.

Tüm hile şüpheleri, Reno 3 Pro, PCMark karşılaştırma programında Reno 3'ü geçince ortaya çıktı. Bu garipti, çünkü Helio P95'in Cortex-A75 CPU çekirdeği, Dimensity 1000L'nin Cortex-A77 CPU çekirdeğinden iki nesil daha eskidir. Dahası, P95 yeni çipin dört güçlü çekirdeğine karşı bu çekirdeklerden sadece ikisine sahipti.

Hilenin tespiti için PCMark benchmark programının, üreticilerin tanımlayamadığı gizli bir sürümü Reno 3 Pro'ya kuruldu. Yeni test skoru önceki şüpheli puanla kıyaslandığında puanda %30'luk bir düşüş olduğunu ortaya çıkardı. Anandtech, kıyaslamadaki bazı testlerde %75'e kadar düşüş olduğunu söyledi. Bu oranlar fazlasıyla ciddi.

Özel "Spor modu"

Testte ayrıca Helio P95 yerine Snapdragon 765G kullanan Reno 3 Pro'nun Çin versiyonu da test edildi ve telefonun benchmark testinde hileye başvurmadığı görüldü.





Anandtech ardından önceki hileli cihazın bellenim dosyalarına baktı ve kıyaslama uygulamaları için hazırlanmış "spor modu" na dair referanslar buldu. Bu modun, daha hızlı performans sağlamak için bellek denetleyicisi ve zamanlayıcı gibi şeyleri artırdığına inanılıyor.

Anandtech tarafından yapılan daha fazla araştırma, bu referansların Realme C3, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Sony Xperia XA1 gibi cihazlarda da bulunduğunu ve Oppo'nun cihazlarıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu. İkinci cihaz 2017'de çıktı yani bu numaranın bir süredir var olduğunu gösteriyor.

Anandtech, Reno 3 Pro'yu kutudan çıkan ürün yazılımı ile test etti, zira gelen ürün yazılımı güncellemesi ile bu referanslar gizlendi.