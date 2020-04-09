



Görünüşe göre Samsung her gün Android 10 güncellemesini daha fazla telefonuna getiriyor. Bugün, şirket Galaxy J6 için Android 10 ve One UI 2.0'ı piyasaya sürdü ve aynı zamanda Q3 2019'un en çok satan akıllı telefonu Galaxy A10 ve Galaxy A20e'nin Android 10 güncellemesini yayınladı.

Samsung Galaxy A20e ve Galaxy A10 Android 10 Güncellemesi

A10 güncellemesi şu anda A105FDDU3BTCA ürün yazılımı sürümüyle belirli bölgelerde indirime sunuldu ve Mart 2020 güvenlik düzeltme ekini içeriyor. Galaxy A20e'nin Android 10 güncellemesi ise Slovakya'da A202FXXU3BTC7 ürün yazılımı ile birlikte sunuldu ve en son (Nisan) güvenlik düzeltme ekini içeriyor. Her iki telefonun Android 10 güncellemesi önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye gibi diğer ülkelere de ulaşacak.

Galaxy A20e ve Galaxy A10, Samsung'un 2019 Galaxy A serisi telefonlarının en uygun fiyatlıları arasındaydı, bu nedenle Android 10 ve One UI 2.0 güncellemesinin sadece temel özelliklerini içermesini bekleyebilirsiniz. Bu durum yerleşik ekran kaydedici gibi özelliklerin hala yerli yerinde olduğunu, ancak yine de birçok yeni işlevselliğin olmayacağını gösterir. One UI 2.0 ayrıca bir ton kullanıcı arayüzü iyileştirmesi ve değişikliği getiriyor.





Galaxy A10 güncellemesini OTA ile indirirseniz yaklaşık 1,2 GB boyutundadır ve A20e güncellemesinin boyutu da buna benzer olmalıdır. Güncelleştirmeyi Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsünden İndir ve yükle öğesine dokunarak doğrudan telefonunuza indirebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, Android 10 ürün yazılımını Samsung arşivinden indirebilir ve bir Windows PC kullanarak A10 veya A20e'nize yükleyebilirsiniz.